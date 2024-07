Verstapen se slaže sa Norisom i želi da sačuva njihovo prijateljstvo

Aktuelni svetski šampion Formule 1 Maks Verstapen iz Red Bula rekao je danas da se sa vozačem Meklarena Landom Norisom „složio u 99 odsto stvari“ u vezi sa njihovim sudarom tokom trke u Austriji i da mu je stalo da sačuva prijateljstvo sa Britancem.

Verstapen i Noris su se sudarili prošle nedelje osam krugova pre kraja trke u Austriji, kada je vozač Meklarena pokušao da ga pretekne i preuzme prvo mesto.

Posle incidenta Noris je morao da završi trku, a Verstapen je išao na promenu guma, kažnjen je dodavanjem 10 sekundi na rezultat i trku je završio kao peti. Britanski vozač je posle trke bio ljut i rekao je da bi Verstapen trebalo da prizna grešku.

Trostruki svetski šampion Verstapen rekao je da je ove sedmice razgovarao sa Norisom i da mu je rekao da mogu da veruju jedan drugome tokom tesne borbe, da daju sve od sebe jer tako vole da se trkaju, ali i jer je to dobro za Formulu 1, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

„Jedino što me zanima je da sačuvam odnos sa Landom pošto smo veliki prijatelji i zbog toga sam posle trke rekao da treba da pustimo da se stvari ohlade, pošto su emocije ogromne. Razgovarali smo u ponedeljak i zaključili smo da mi zaista uživamo u našoj borbi. Volimo žestoko trkanje. To smo radili mnogo godina, ne samo u Formuli 1, već i u onlajn trkanju, gde smo se zabavljali i te stvari moraju da se nastave“, naveo je on.

Holandski vozač rekao je da je uverio Norisa u svoje namere kada se trkaju.

„Rekao sam mu: ‘Kada ideš unutrašnjom stranom ili spoljnom, možeš da mi veruješ da neću pokušati da te udarim’. Isto sam i od njega čuo, pošto smo i o tome razgovarali“, rekao je on.

Noris je posle trke na Špilbergu optužio Verstapena da je promenio pravac u zoni kočenja, što je zabranjeno u Formuli 1, a vozač Red Bula je indirektno priznao da je to uradio.

„Naravno, uvek postoji ljudska rekacija kada neko pokuša da te pretkne iznutra ili spolja, imate malo reakcije na to. Ali mislio sam, da sve što sam uradio, da nije bilo preterano. Naravno, kao kad dizajnirate bolid, pokušavate da idete do ivice pravila, možda ponegde pronađete sivu zonu i na takav način se i trkate jer inače nikada nećete biti vrhunski vozač ili uspeti u životu“, rekao je Verstapen.

On ove godine pokušava da osvoji četvrtu uzastopnu šampionsku titulu, a trenutno je prvi sa 81 bodom prednosti u odnosu na Norisa.

Šampionat u Formuli 1 nastavlja se trkačkim vikendom u Velikoj Britaniji.

(Beta)

