Verstapen srećan zbog nove pobede

Vozač Red Bula Maks Verstapen rekao je da je zadovoljan današnjom pobedom u trci Formule 1 za Veliku nagradu Štajerske i dobrim poslom koji ekipa obavlja ove godine.

„Nikada ne znate kako će da se završi, ali od početka sam osećao dobru ravnotežu u bolidu. Dobro sam od početka vodio računa o gumama. Oni su krug pre nas otišli u boks, mi smo reagovali, pokušavali da popravimo vreme po krugu i to smo uspeli. To je zaista pozitivno, ali moramo to da ponovimo i sledeće nedelje“, rekao je Verstapen posle trke.

Verstapen je pobedio na Red Bul Ringu i uvećao prednost na 18 bodova nad sedmostrukim svetskim šampionom Luisom Hamiltonom iz Mercedesa. On je trku završio za sat, 22 minuta, 18,925 sekundi.

„Videćemo šta možemo da popravimo i radujem se sledećoj nedelji. Izgleda zaista dobro za Red Bul, samo moramo da nastavimo. Uveren sam da ponovo možemo da obavimo dobar posao“, naveo je Verstapen.

Drugo mesto zauzeo je Hamilton.

„Trka je bila prilično ‘usamljena’. Pokušavao sam da zadržim korak, ali kakvu brzinu imaju, oni su očigledno napravili velike promene u poslednjih nekoliko trka i nemoguće je pratiti ih. Ne znam gde gubimo vreme, ali mislim da su oni na dužim pravcima bolji. Mnogo gubimo vremena na pravcima“, naveo je on.

Red Bul sada ima 40 bodova više od Mercedesa u šampionatu konstruktora.

„Osvojili smo bodove danas i moramo da nastavimo da radimo. Ne želim da brinem zbog njihovog niza, oni su jednostavno brži. Moram da budem najbolji što mogu svakog vikenda, nama je potrebna neka vrsta nadogradnje. Ne znam da li se samo radi o zadnjem krilu ili je nadogradnja motora, ali moramo odnekud da pronadjemo performanse“, dodao je sedmostruki svetski prvak.

Njegov timski kolega Valteri Botas zauzeo je treće mesto, nakon što je dobrom vožnjom nadoknadio dve pozicije sa starta.

„Treće mesto je danas bio maksimum, s obzirom na to odakle sam krenuo. Pokušali smo da ograničimo štetu, a sve to moramo da uradimo i naredne nedelje. U završnici je bilo blizu sa Peresom iz Red Bula, ali drago mi je što sam uspeo da se odbranim i što sam ponovo na podijumu“, naveo je Botas.

U generalnom poretku Verstapen ima 156 bodova, Hamilton je drugi sa 138, a Serhio Peres iz Red Bula je treći sa 96 bodova.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.