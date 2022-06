Vezista Zvezde Veljko Nikolić: Vraćam se još jači

ZLATIBOR, 16. juna (Tanug) – Vezista Crvene zvezde Veljko Nikolić izjavio je da se vraća na teren jači nego ikad posle teške povrede zgloba i oporavka.

Nikolić je sa ekipom na pripremama na Zlatiboru i na raspolaganju je treneru Dejanu Stankoviću.

„Mogu da poručim svim navijačima da ću se vratiti jači nego ikad“, rekao je Nikolić za klupski sajt i dodao:

„Naravno, drago mi je da sam se vratio posle teške povrede. Moram priznati da je taj period bio veoma težak za mene, ali srećom sve je prošlo kako sam i očekivao. Drago mi je što sam se vratio“.

Govorio je fudbaler crveno-belih o samom periodu kada je doživeo tešku povredu.

„Generalno gledano, to mi je bila prva ozbiljnija povreda. Sve se to desilo na pripremnoj utakmici u Austriji. Dobio sam udarac, ne sećam se ni sam najbolje kako, ali sam tek posle otkrio da je povreda ozbiljnije prirode. Mislio sam da nije toliko strašno i posle toga sam nastavio da treniram i igram, ali u međuvremenu je sve postajalo gore i gore. Doktori su mi rekli da mora da se operiše i morao sam da ih poslušam. Na kraju sam otišao u Francusku, gde sam odradio sve preglede i operisao se. Nakon toga sam se vratio u Beograd i tu sam radio terapije kod doktora. Na kraju je sve prošlo kako treba i sve je zaboravljeno. Novi list i novi početak“, ispričao je mladi vezista.

Kad je Nikoliću bilo najteže uz njega su bili svi u Crvenoj zvezdi.

„Imao sam fantastičnu sezonu. Svi su me pitali za narednu, kako će biti. Svima sam im rekao da će sigurno biti još bolje, jer sam išao uzlaznom putanjom. Bilo mi je drago jer sam imao podršku svih iz kluba, kako saigrača, tako i trenera i kompletnog rukovodstva. Kada se to desilo, imao sam osećaj u glavi da sam ih razočarao, ali nije bilo do mene. Oni su sve razumeli i rekli su mi da će sve doći na svoje mesto kada se budem vratio na teren“.

Nikolić je rekao da ne zna kada će biti potpuno spreman i na terenu.

„Ne mogu da garantujem kada ću biti potpuno spreman. To je do kondicionog trenera i do medicinskog dela struke. Najbitnije je da prođem kroz pripreme i da me ništa ne boli. To mi je glavni zadatak. Kada ću se vratiti na teren, to ne znam“, izjavio je Nikolić.

Govorio je fudbaler srpskog prvaka i o ciljevima za narednu sezonu i istakao da je cilj plasman u Ligu šampiona.

„Svake godine je ista priča. Cilj je dupla kruna, samo što ove godine imamo jedan zadatak više, a to je da uđemo u Ligu šampiona. Znam da navijači priželjkuju da uđemo u Ligu šampiona, to nije lako. Dosta zavisi i od žreba, ali mi ćemo se maksimalno potruditi da usrećimo sve zvezdaše“, zaključio je Nikolić.

(Tanjug)

