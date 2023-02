Vigo: Oduševili me navijači Zvezde, jedva čekam meč sa Čukaričkim

BEOGRAD – Fudbaler Crvene zvezde Argentinac Aleks Vigo izjavio je danas da je oduševljen navijačima „crveno-belih“ i dodao da sa srpskim klubom želi da ostvari sve pobede do kraja sezone.

Crvena zvezda je pre dva dana pobedila Voždovac 6:0 u meču 21. kola Superlige Srbije, a Vigo je bio strelac jednog gola. Vigo je istakao da je oduševljen navijačima „crveno-belih“.

„Atmosfera koju su navijači napravili i protiv Vojvodine, ali i na meču sa Voždovcem gde smo bili gosti i gde su se oni čuli svih 90 minuta, meni su najveći utisak od dolaska u Beograd. Znao sam i ranije da je atmosfera na Marakani odlična, da ljudi u Srbiji obožavaju Zvezdu, ali ovo je nešto što mora da se doživi. Kad sam istrčao na teren protiv Vojvodine, doslovno sam se naježio i mnogo mi je žao što nismo pobedili, ali vratili smo to goleadom protiv Voždovca, tako da verujem da će navijači u subotu doći u još većem broju nego na prva dva meča“, rekao je Vigo, prenosi zvanični sajt Crvene zvezde.

Crvena zvezda će u narednom kolu na svom terenu dočekati Čukarički.

„Protiv Vojvodine je bilo 20.000 ljudi, posebna utakmica, ali verujem da će i na meču sa Čukaričkim biti tako. Očekujem još ispunjeniju Marakanu, još jednu vatrenu atmosferu, lično uživam da igram pred njima, i ne sumnjam da će biti tako i u subotu, a nadam se da ćemo nastaviti dobru formu koju smo najavili u meču sa Voždovcem. Ne mogu da dočekam novu utakmicu“, dodao je Vigo.

On je istakao da se odlično uklopio u tim Crvene zvezde.

„Dajem sve od sebe na treninzima, slušam trenera i sve funkcioniše u najboljem redu. Saigrači su me izuzetno lepo dočekali, još na pripremama smo počeli da se družimo i prepoznao sam u startu da u Zvezdi vlada porodična atmosfera. Mnogo mi to odgovara, kao i navijači koje ponovo moram da pomenem. Sve to me čini srećnim i zadovoljnim u Beogradu“, rekao je Vigo.

On je istakao da želi da sa Crvenom zvezdom ostvari sve pobede do kraja sezone.

„Već sam naučio da se u Zvezdi samo pobede računaju i to mi odgovara, smatram da imam takav mentalitet i da sam igrač za klubove koji osvajaju trofeje. Imamo 11 bodova prednosti, ali se ponašamo kao da je egal. Nestrpljiv sam da pokažem šta sve znam, radujem se svakoj novoj utakmici i verujem da možemo da imamo pobednički niz do kraja sezone“, zaključio je Vigo.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.