Vigo: Presrećan sam zbog gola, izvinjavam se zbog neprimerenog radovanja

BEOGRAD – Presrećan sam što sam uspeo da „rešim“ večiti derbi, ali čestitao bih čitavoj ekipi na sjajnoj utakmici, rekao je fudbaler Crvene zvezde Aleks Vigo.

Mladi desni bek iz Argentine postigao je gol za pobedu u 169. večitom derbiju.

„Obožavam velike mečeve, atmosfera je bila neverovatna i zaista je ovo neopisivo isksutvo. Mislim da smo bili bolji rival tokom čitavog meča, uspevali smo da kontrolišemo igru na terenu i da zasluženo dođemo do tri boda“, izjavio je Vigo.

On je uputio izvinjenje zbog neprikladnog radovanja ispred južne tribine.

„Želeo bih da se izvinim fudbalskoj javnosti na neprimerenom radovanju. Nije mi bila namera da ikoga uvredim, jednostavno su me ponele emocije, bio sam srećan što sam postigao gol i otuda takva reakcija“, poručio je Vigo.

(Tanjug)

