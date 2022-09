Viktor Nemeš: Želim da na mojim grudima zasija zlato

BEOGRAD – Rvačka reprezentacija Srbije u završnoj fazi priprema je pred Svetsko prvenstvo kome će Beograd biti domaćin od 10. do 18. septembra.

Naši najbolji rvači trenutno treniraju u Zrenjaninu sa ciljem da na planetarnom šampionatu u „Štark areni“ nastave niz osvajanja odličja na velikim takmičenjima koji traje još od 2014. godine.

Jedan od naših glavnih aduta trebalo bi da bude Viktor Nemeš koji već ima iskustvo u osvajanju medalja za Srbiju na SP, pošto se 2017. u Parizu okitio zlatom, a 2018. u Budimpešti je osvojio bronzu.

„Verujem da sam sebi najveći protivnik i uvek kažem da je najznačajnija pobeda kada pobediš sebe. To i očekujem na SP, da pokažem svoj maksimum, da tehnički i taktički budem superiorniji od svakog protivnika, i verujem da ću uspeti u tome. Svi smo u vrhunskoj formi i snazi, nijanse su u pitanju. Jako sam motivisan da na mojim grudima zasija najsjajnija medalja“, pun samopouzdanja je Nemeš.

On je istakao da je atmosfera u srpskoj reprezentaciji izvanredna i da se svi osećaju kao da su deo velike porodice.

„Prošli smo proces ozbiljnih fizičkih i psihičkih priprema pred SP, a to nas je učinilo još bliskijima. Nema tenzije, ali smo svi maksimalno usredsređeni na postizanje najboljeg rezultata kako bismo našu zemlju učinili ponosnom“, dodao je srpski rvač.

Nemeš je istakao da je podrška navijača jedan od izuzetno važnih faktora za pobedu na takmičenjima i dodao:

„Kada se borimo, mi čujemo samo glas trenera, ali osetimo energiju publike i to nas dodatno motiviše da ostavimo poslednji atom snage na strunjači. Želeo bih da publika dođe u što većem broju u Štark arenu, da budu glasni, da navijaju za našu reprezentaciju i da celom svetu pokažemo kako se rvanje voli i bodri u Srbiji“, konstatovao je Nemeš, koji osim tri odlicja na SP ima i dva srebra i bronzu sa šampionata Evrope.

Uz rame Viktoru Nemešu u borbi za osvajanje neke od medalja biće i Zurabi Datunašvili, aktuelni svetski i evropski šampion i bronzani sa minulih Olimpijskih igara u Tokiju.

„Moram da priznam da postoji pritisak da se odbrani titula prvaka sveta, ali je to i dodatni motiv. Pobeda je jedina opcija. Moja želja je da se, u kategoriji do 87 kilograma, opet svira srpska himna“, rekao je on.

Datunašvili dodaje da je ceo pripremni period bio veoma težak.

„Ali, zbog toga smo svi u odličnoj formi. Ipak, nije lako kada ste preko 200 dana na pripremama. Mi između sebe imamo odličan odnos, kao i sa trenerima, a to je izuzetno važno. Takođe, Rvački savez Srbije nam je obezbedio fenomenalne uslove za treniranje u Srbiji, kao i mogućnost da treniramo i u drugim zemljama, menjamo sparing partnere, što doprinosi postizanju izvanrednih rezultata“, zaključio je Datunašvili.

(Tanjug)

