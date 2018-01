Viktor pravio šou umesto Kirjosa: Pogodio sudiju u glavu (video)

Srpski teniser Viktor Troicki izveo je najzanimljiviji potez trećeg dana na Australijan openu jer je u meču protiv Nika Kirjosa pogodio sudiju lopticom u glavu.

Troicki je u tajbrejku trećeg seta bekhendom loše zahvatio loptu koja je pogodila poznatnog sudiju Džejmsa Kjotavonga i izazvao smeh svih prisutnih na Hajsens areni, pa čak i samog Britanca.

Omg poor umpire, Troicki hit him in the head 😂😪😪 #AusOpen pic.twitter.com/34NlTdGxGB

