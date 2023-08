Vilagoš i Vučenović bez finala u bacanju koplja na Svetskom prvenstvu

Atletičarke Srbije Adriana Vilagoš i Marija Vučenović nisu danas uspele da se plasiraju u finale u bacanju koplja na Svetskom prvenstvu u Budimpešti.

Vilagoš je zauzela ukupno 16. mesto u kvalifikacijama rezultatom 58,65 metara, a Vučenović je bila 31. sa 54,21 metra.

Vilagoš je u Grupi A zauzela deveto mesto, a bacila je još 58,10 metara i 55,55 metara.

„Mislim da nisam bacala na svom najboljem nivou, što me jako rastužuje, ali to je bilo prvo Svetsko prvenstvo. Cela sezona nije išla onako kako smo isplanirali, pa na kraju ni ovo, ali nadam se da ću jača izaći iz ovoga, a sledeće godine da mogu lepo da obavim pripreme za novu sezonu. Ovde nisam mogla da izvedem jedan dobar hitac, ali drago mi je da sam se takmičila u ovakvoj atmosferi, mnogo mojih rođaka je došlo da me bodri, to mi baš mnogo znači“, rekla je Vilagoš, saopštio je Atletski savez.

Vučenović je bila 13. u Grupi B, a osim rezultata 54,21 metar, bacila je i 52,27 metara, dok je u prvoj seriji prestupila.

Za plasman u finale bio je potreban hitac od 61,50 metara ili plasman među 12 najboljih bez obzira na rezultat.

Najbolji rezultat u kvalifikacijama ostvarila je Letonka Lina Muze-Sirma sa 63,50 metara.

Finale je na programu u petak od 20.20.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.