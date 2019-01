Vilander brutalan prema Federeru – trebaju mu savršeni uslovi?

Federera je eliminisao Stefanos Cicipas u osmini finala sa 3:1 u setovima i napravio najprijatnije iznenađenje, a onda se Šveđanin osvrnuo nimalo blago prema osvajaču 20 grend slem titula, ističući da bi ovo mogao da bude „početak kraja“ za trećeg igrača na ATP listi, prenose sportski mediji.

– Mislili smo da će ovo biti najbolja šansa za njega da osvoji veliki turnir, dok nismo videli koliko su spore loptice (na šta se Švajcarac ranije žalio, da su loptice velike i da je igra spora), a one prave veliku razliku. Trebaju mu savršeni uslovi da bi osvojio „slem“, a to bi mogli da se desi na Vimbldonu ili US openu, ali za mene, sve počinje od uslova za igru – započeo je Vilander.

– Smatram da ne može da se nosi sa drugim igračima, sedam mečeva, da igra na visokom procentu uspešnosti. Možda ima odluka koje donose dobre rezultate, ali u slučaju konstantnosti i defanzive, shvatam da su ti dani gotovi – objasnio je „glavni kritičar Novaka Đokovića“ u svojoj analizi.