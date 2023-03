Vilander: Đoković je svestan da će osvojiti još dva do pet grend slemova

NJUJORK – Nekadašnji švedski teniser Mats Vilander izjavio je danas da najbolji srpski teniser Novak Đoković ima šanse da osvoji od dva do pet grend slemova do kraja karijere, prenosi Mocartsport.

Vilander smatra da Đokoviću odgovara da bude što svežiji i zdraviji pred naredne grend slemove.

„Đoković igra igru procenata. Što zna da će mu dugovečnost omogućiti da osvoji još dva do pet grend slem trofeja. Brojke to govore: od njegovog prvog osvojenog Australijan opena do danas, godišnje osvaja između 1,3 i 1,4 grend slem pehara. Tako da, ako ostane zdrav i spreman, imaće velike šanse da uzme još nekoliko velikih trofeja u narednom periodu. Da li će to biti na Vimbldonu, Rolan Garosu ili US openu, svejedno je, Đoković zna da ima šanse samo da ostane zdrav. A, dugovečnost znači da šalje poruku rivalima: ‘Hej momci, nisam star, osećam se mlado’. On izgleda mladoliko i osvajaće najveće turnire dok god bude zdrav“, izjavio je Vilander.

(Tanjug)

