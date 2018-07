Đoković – Anderson 1:0 (6:2, 4:1) – BREJK Novaka, sasvim blizu osvajanja drugog seta

Tok meča:

Drugi set

16.05 – Kao da se igra tek rasplamsava, ali Novak nastavlja sa sigurnom igrom i posle tri brejk lopte osvaja prvu i ovaj gem još jednim brejkom. Đoković do sada ima samo četiri neiznuđene greške, dok Anderson ima 22, što se vidi i po rezultatu.

16.00 – Siloviti servisi Đokovića, dva asa u ovom gemu za 3:1 u drugom setu

15.57 – Nema rešenja Anderson na Đokovićevu igru, od 40:0 Novak stiže do 40:40, i zatim neobičan momenat, Andersonu ispala loptica iz džepa, i ceo poen se ponavlja. Posle toga, najduža razmena udaraca, ovaj put Novakova greška. Posle dobre igre ipak Anderson koristi petu gem loptu i osvaja svoj gem.

15.50 – Ne pruža Đoković šansu Andersonu i sa jednim izgubljenim poenom osvaja svoj servis gem za potvrdu brejka

15.46 – Novak igra sigurno, već u prvom gemu dolazi do tri brejk lopte, i pogodite, koristi već prvu i odmah pravi brejk

Novak je sigurnom igrom i servisima osvojio prvi set. Na Andersonu se oseća da nema svežine kao u prethodnim mečevima.

15.41 – Anderson tražio lekarsku pomoć, izgleda da nije opasno, masiranje desne ruke i lakta

15.40 – Novak ukrotio Andersonove servise i sigurnim svojim servisom osvaja prvi set.

15.36 – Anderson sigurno servira za ostanak u prvom setu i smanjuje rezultat

15.33 – I opet siguran servis, bez izgubljenog poena Novak osvaja svoj servis, 5:1 u prvom setu

15.29 – Silovit start, ponovo brejk. Imao je Đoković tri brejk lopte, iskoristio je prvu za 4:1 u prvom setu

15.25 – Podiže Novak polako nivo prvog servisa i rutinski osvaja svoj servis gem

15.20 – Odlični servisi Andersona i osvaja gem bez izgubljenog poena

15.18 – Novak sigurno servira i bez teškoća potvrđuje brejk

15.14 – Duplom servis greškom u odlučujućem servisu Anderson dozvolio brejk već na startu

15.10 – Meč je počeo. Prvi servira Anderson.

