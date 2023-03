Virtus dobija novu halu od 10.000 mesta

BOLONJA – Košarkaši klub Virtus predstavio je danas na konferenciji za medije projekat nove hale koja će biti izgrađena do kraja 2024. godine.

Investicija u projekat izgradnje hale od 10.000 mesta, koštaće italijanski klub 55 milona evra.

„Ovo je doprinos gradu Bolonji. Kada sam kupio Virtus, dao sam obećanje i ovim činom, nadam se da sam ga održao: dati Virtusu stalni dom. Vratili smo Virtus u Evroligu, a posedovanje najsavremenije arene je neophodno za ostanak u takmičenju. Moj san je bio da PalaDoža dođe do 8.000 mesta, ali to ne možemo da uradimo jer je to spomenik. Virtus vidim među najboljim timovima u Evropi, zato mora imati mesto dostojno svoje prošlosti, budućnosti i istorije. Virtus Bolonja je najpoznatiji italijanski košarkaški tim u inostranstvu“, izjavio je predsednik Virtusa Masimo Zaneti.

(Tanjug)

