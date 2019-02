Više od 5.500 navijača još se nije vratilo sa SP u Rusiji

MOSKVA – Rusko ministarstvo unutrašnjih poslova objavilo je da je oko 5.500 stranih navijača i dalje u zemlji gotovo sedam meseci posle završetka Svetskog prvenstva u fudbalu.

Većina su Nigerijci, njih 1.863. Drugi po brojnosti su Vijetnamci (911), a treći državljani Bangladeša (456), iako ove dve zemlje uopstee nisu učestvovale na Svetskom prvenstvu.

Hiljade navijača ostale su u Rusiji nekoliko sedmica posle završetka prvenstva, ali ovih 5.500 ljudi uglavnom su imigranti, tvrdi rusko ministarstvo.

Oni su zloupotrebili sistem akreditacije za Svetsko prvenstvo, takozvani „Fan ID“ koji je omogućavao stranim državljanima da tokom SP bez vize uđu u Rusiju, prenosi Index.hr.

„Fan ID“ viza važila je do 31. decembra do kad je u Rusiji bilo oko 12.000 njenih nosilaca, a Rusi su objavili da očekuju da će do kraja marta rešiti situaciju s preostalim „navijačima“.

Puno njih zatražiće u Rusiji politički azil, a svi koji ga ne dobiju biće deportovani.

(Tanjug)