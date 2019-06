Više politike, manje fudbala: Utakmica koja je podelila Crnu Goru stala u jednu sliku (foto)

Na meču između Crne Gore i samoproglašenog Kosova kapiten jedne reprezentacije bio je Fatos Bećiraj, a druge Amir Rahmani. Obojica kosovski Albanci. Analitičar Luka Radonjić za Sputnjik ocenjuje da je svaki dalji komentar suvišan, te da je celokupna Crna Gora stala u tu sliku i poruku.

Montenegro fire Serbian coach over Kosovo qualifier boycott https://t.co/ltYoUtarWA pic.twitter.com/H2ccGsKlov — Reuters Sports (@ReutersSports) June 8, 2019

Dan nakon fudbalskog meča između Crne Gore i takozvanog Kosova (1:1), koji se odigrao u okviru kvalifikacija za Evropsko prvenstvo, glavna tema u crnogorskim medijima nije rezultat meča, već činjenica da su selektor Ljubiša Tumbaković i reprezentativci Filip Stojković i Mirko Ivanić (inače igrači Crvene Zvezde), kao fudbaleri rođeni u Srbiji odbili da nastupe protiv reprezentacije samoproglašenog Kosova i to, kako se tvrdi, zbog pritiska iz Beograda.

Čitava situacija epilog je dobila još sinoć. Izvršni odbor FSCG jednoglasno je doneo odluku da se dosadašnji selektor nacionalne selekcije Ljubiša Tumbaković smeni, zbog, kako je navedeno, „odluke da ne vodi ekipu na pomenutoj utakmici, što predstavlja neprijatno iznenađenje i kršenje profesionalnih obaveza definisanih ugovorom“.

Istovremeno, u medijima proveava ocena da je politika sinoć bila jača od fudbala i igre, da je Tumbaković „upao u vrtlog balkanskog brloga“, te da su „neprijatni signali iz Beograda“ da bi igranje utakmice sa Kosovom bilo „svetogrđe, skrnavljenje i izdaja“, bili dovoljni da selektor i igrači rođeni u Srbiji pokleknu pod takvim pritiskom. Takođe, pominju se i pretnje koje su stizale kako od medija iz Srbije, tako i od klupskih i navijačkih frakcija Crvene Zvezde.

Sa druge strane, javnost na portalima i društvenim mrežama je podeljena, a čitava situacija je još jednom pokazala koliko je crnogorsko društvo duboko antagonizovano. Ono u čemu se ipak, većina slaže, jeste da nema previše osude za Tumbakovića i momke, za koje se smatra da tim činom „nikako nisu hteli da uvrede Crnu Goru“.

Analitičar i građanski aktivista Luka Radonjić smatra da u profesionalnom smislu Tumbakovićeva greška može biti jedino to što nije na vreme saopštio odluku da neće da vodi reprezentaciju protiv Kosova, čime je pred svršen čin stavio selekciju Crne Gore. On dodaje da je selektorova odluka u poslednji čas nažalost podstakla i određene dileme u javnosti tako što je dala materijal provladinim medijima da spekulišu o „pritiscima iz Beograda“.

„To je sinoć i danas glavna tema u crnogorskim medijima. Smatram da je Tumbakovićev potez da ne vodi ekipu protiv Kosova ispravan i častan, da je to rezultat njegove svesti i podržavam ga u odluci“, kaže Radonjić za Sputnjik.

Za Radonjića je veoma sporna pak činjenica da je za kapitena reprezentacije Crne Gore protiv samoproglašenog Kosova izabran kosovski Albanac.

„Crna Gora sinoć nije igrala protiv Gruzije, Meksika ili Australije, već protiv reprezentacije kosovskih Albanaca i postaviti za kapitena crnogorske nacionalne reprezentacije kosovskog Albanca u meču protiv kosovskih Albanaca je politička odluka. Dodao bih da se ne radi o Fatosu Bećiraju lično, on je solidan fudbaler i reprezentativac, ali odbijam slučajnost u odluci da u meču Crne Gore i reprezentacije ’fudbalskog saveza Kosova‘, oba kapitena budu kosovski Albanci, posebno kada se ima u vidu politički kontekst koji je aktuelan poslednjih decenija“, decidan je Radonjić.

On dodaje da je ovo za značajnu većinu naroda u Crnoj Gori posebno osetljiva tema, iz razloga što je priznanje Kosova, kako kaže, negacija crnogorske istorije, i one pre, i one posle Njegoša, te da je ta odluka suprotna svim istorijskim tendencijama Crne Gore.

„Važno je znati da se u Crnoj Gori tokom svake godine održava veliki broj političkih, kulturnih, humanitarnih i crkvenih manifestacija posvećenih Kosmetu, postoje mnoge organizacije mladih koje neguju istorijsko-kulturološku pripadnost Crne Gore Kosovu i pripadnost Kosova Crnoj Gori (Metohija je bila u sastavu kraljevine Crne Gore).“

„Ovom odnosu je Njegoš, kao ’prototip kosovskog borca‘, kako ga je Andrić nazvao, najčvršći most. Našim precima najveća odlikovanja bila su Obilića medalja, koju je ustanovio Njegoš, i Medalja za osvetu Kosova, koju je ustanovio kralj Nikola Prvi Petrović. Njihovi spomenici imaju centralna mesta u glavnom gradu, kao što imaju i centralna mesta u našoj istoriji, zato je samo gostovanje reprezentacije Kosova, uvreda za veliki broj ljudi u Crnoj Gori. I zato podrška Tumbakoviću i fudbalerima ’ide ispred‘ njegovog profesionalnog propusta“, navodi Radonjić.

(Sputnjik)