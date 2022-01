Višković: Nadal propustio priliku da ispadne šmeker

BEOGRAD – Rafael Nadal je veliki šampion, ali propustio je priliku da posle osvajanja Australijan opena i rekordnog 21. gren slema ispadne šmeker – trebalo je samo da na dodeli nagrada kaže da je šsteta što nije bilo Novaka Đokovića, ocenio je poznati novinar i teniski komentator Nebojša Višković.

Višković je gostujući na TV Tanjug rekao da će zbog Đokovićevog odsustva uvek stajati senka iznad Nadalovog 21. trofeja, ali da to Špancu sigurno neće smetati jer se znao njegov stav i likovao je kada je Novak deportovan.

„Nadalovim osvajanjem rekordne titule organizatori nisu spasli turnir. Da, istorija pamti pobednike, ali za razliku od, recimo 2017, kada je Nadal osvojio trofej na US Openu, a Novak nije igrao, sada će svi reći. Da, to je ona godina kada je Novak deportovan“, rekao je Višković i dodao da mu je malo krivo što su na kraju i Nadal i Medvedev pohvalili direktora turnira Krega Tajlija jer je i on pravio „greške u koracima“ kada je u pitanju Đokovićeva deportacija.

Višković je kazao da je očekivao da Novak čestita Nadalu, jednostavno jer je on takav čovek, ali da bi lično voleo da Đoković nikada više ne zaigra u Melburnu.

„Po onoj narodnoj, ko tebe kamenom, ti njega hlebom, Novak ima u sebi hrisćanski momenat. Ja da se pitam, voleo bih da ga nikad više ne vidim u Australiji, nisu zaslužili da ga vide više, da vide njegovo majstorstvo, ali znajući njega, on će da ode sledeće godine tamo. To je ptanje od milion dolara“.

Hteo sam juče da mu pošaljem poruku: „Brate, molim te, vakciniše se i razbi ih sve, on sada ima toliki motiv, ako mu daju, ako bude igrao, prvi je favorit na svim turnirima, smatra Višković.

„Pred njim je odluka svih odluka, šta god da uradi nije dobro, ako se ne vakciniše imaće velike probleme, ako se vakciniše pogaziće svoje principe. On nije antivakser, samo se zalaže za slobodu izbora. Kažem, voleo bih da igra na svim turnirama, osim u Australiji“.

Višković je istakao i da je Nadal, kada pricamo o kvalitetu, mentalnom aspektu, pa i fizickom, jedan od najvećih boraca, ne samo u tenisu, nego i u sportu uopšte svih vremena.

Nadal je u finalu Melburna napravio veliki preokret od 0:2 do 3:2 i osvojio rekordni 21. gren slem trofej u karijeri.

„Medvedev mu je obukao to odelo Supermena. Medvedev ga je imao, potpuno u šaci, vodio je sa 2:0. Imao je 3:2, 0:40 na servis Nadala. Onda je počeo da radi neke stvari koje su me zaista potpuno iznenadile. Počeo je da radi nešto što nije on. Izašao je iz svog šablona i bukvalo je pružio Nadalu slamku spasa. Ako to Nadalu uradiš, on će tu slamku, ne da uzme, nego je priča završena“, istakao je Višković.

(Tanjug)

