Vlada Srbije novčano nagradila srpske boksere osvajače medalja na EP u Beogradu

Vlada Srbije usvojila je danas rešenja o dodeli novčanih nagrada za osvojene medalje srpskih takmičara na Evropskom prvenstvu u boksu u Beogradu.

Evropsko prvenstvo održano je od 18. do 28. aprila u Beogradu, a srpska reprezentacija osvojila je 20 medalja, 11 u ženskoj i devet u muškoj konkurenciji.

Kako je saopšteno iz Vlade, osvajači zlatnih medalja biće nagrađeni sa po 20.000 evra, srebrnih medalja sa po 15.000 evra, a bronzanih medalja sa po 10.000 evra.

Zlatne medalje osvojili su Sara Ćirković u kategoriji do 54 kilograma, Natalia Šadrina u kategoriji do 60 kilograma, Kristina Kuluhova do 63 kilograma i Jovan Nikolić u konkurenciji do 71 kilograma.

Srebrne medalje osvojili su Kristina Nađ Varga u konkurenciji do 48 kilograma, Rastko Simić do 80 kilograma i Dušan Veletić preko 92 kilograma.

Bronzane medalje osvojile su Nina Radovanović u konkurenciji do 50 kilograma, Dragana Jovanović do 52 kilograma, Anđela Branković do 57 kilograma i Milena Matović do 66 kilograma. Takođe bronzu su osvojile i Nikolina Gajić do 75 kilograma, Elma Hajrović u kategoriji do 81 kilograma i Sara Miljković u kategoriji preko 81 kilograma.

U muškoj konkurenciji bronzu su osvojili Rade Joksimović u kategoriji do 48 kilograma, Almir Memić do 75 kilograma, Omer Ametović do 51 kilograma, Vakid Abasov u kategoriji do 67 kilograma, Veljko Ražnatović do 86 kilograma i Sadam Magomedov u konkurenciji do 92 kilograma.

(Beta)

