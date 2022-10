Vladimir Jovanović: Navijači motiv više protiv Panatinaikosa

Trener košarkaša Crvene zvezde Vladimir Jovanović izjavio je da će konačan sastav za duel sa Panatinaikosom biti poznat neposredno pred početak meča drugog kola Evrolige, koji će biti odigran sutra od 19 sati u Beogradu.

„Ono što sigurno interesuje navijače, a i nas u stručnom štabu, jeste da li ćemo sutra imati kog igrača više na raspolaganju. To ćemo znati sutra. Mislim da će bar jedan od ove trojice koji nisu igrali biti u mogućnosti da nam pomogne. Koji? Za to ćemo morati da sačekamo sutra ujutru. Što se tiče svega ostalog, mi se spremamo maksimalno, koliko smo imali vremena za oporavak, trening. Znamo Panatiniakos, šta igraju, znam da je to skup odličnih igrača i da oni, kao i mi, imaju problem sa povredama, ali da su napravljeni da prave dobre rezultate. U seriji su od dva poraza, ali to može da bude i jedna stvar koja može da im ide na ruku, u smislu motivacije i reakcije. Mi ćemo dati sve od sebe da odigramo dobru utakmicu, da odigramo sa velikom energijom i da pružimo svoj maksimum“, rekao je Jovanović na konferenciji za medije i dodao da puna hala predstavlja motiv više.

(Tanjug)

