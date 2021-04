Vlasnik Liverpula: Kajem se što sam „uvukao“ klub u Superligu

LIVERPUL – Vlasnik Liverpul Džon Henri izvinio se danas navijačima, fudbalerima i treneru Jirgenu Klopu zbog odluke da klub učestvuje u osnivanju evropske Superlige.

„Želim da se izvinim svim navijačima i poštovaocima Liverpula za uznemirenje koje sam izazvao u poslednjih 48 sati. To se podrazumeva, ali važno je i da se kaže – ovaj projekat nikada nije ni trebalo da ostane na snazi bez podrške navijača. Niko u Engleskoj nije mislio drugačije. Tokom ovih 48 sati jasno ste nam rekli da podrške neće biti i da projekat neće opstati. Čuli smo vas, ja sam vas čuo“, rekao je Henri, a prenosi Rojters.

Liverpul je tokom noći odlučio da odustane od učešća u Superligi, a vlasnik kluba je u video poruci priznao da se iskreno kaje što je uvukao klub u ovaj projekat.

„Želim da se izvinim Jirgenu, igračima, svima koji rade u klubu veoma naporno kako bi naši navijači bili ponosni na klub. Niko od njih nema nikakvu odgovornost za ovo uznemirenje. Njima je bilo najteže i to nije fer i to me najviše boli“, kazao je vlasnik Liverpula.

„Oni vole ovaj klub i rade na tome da vi budete ponosni svakoga dana. Znam, da ceo Liverpul ima znanje i želju da svojim radom vrati poverenje navijača i pomogne nam da napredujemo“, dodao je on.

Henri je dodao da je pre više od deceniju, kada je došao u klub, zajedno s navijačima „sanjao iste snove“ i da su sve ove godine radili naporno da unaprede klub.

„Nadam se da razumete da čak i kada napravimo greške samo želimo da radimo u najboljem interesu vašeg kluba. Izneverio sam vas i zbog toga mi je veoma žao. Samo sam ja odgovoran za nepotrebnu negativnu energiju koja se sakupila u prethodnim danima, to je nešto što nikada neću zaboraviti. To pokazuje snagu navijača“, zaključio je Henri.

(Tanjug)

