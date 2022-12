Vojislav Trajković proglašen za najboljeg rvačkog trenera u Srbiji

ZRENJANIN – Trener rvača Proletera iz Zrenjanina Vojislav Trajković proglašen je za najboljeg trenera u Srbiji za 2022. godinu.

Rvači Proletera iz Zrenjanina su početkom decembra pobedom nad Spartakom osvojili 18. titulu šampiona države.

Trajković je funkciju prvog trenera Proletara preuzeo 2014. godine i do sada je sa zrenjaninskim klubom šest puta bio prvak države.

„Sve to je posledica odlične škole za mlade rvače koju Proleter ima već godinama i vrlo kvalitetnog stručnog rada koji se u kontinuitetu sa njima sprovodi.Moram da naglasim da su veći deo klupske sezone izneli mladi rvači koji su u devet ligaških kola zabeležili osam pobeda i jedan nerešen rezultat. Kada su nam se u plej-ofu priključili naši najbolji i najiskusniji borci Mihail Kadžaja i Zurabi Datunašvili, opravdali smo ulogu favoritu i pokazali da smo za nijansu boljih od ostalih ekipa“, izjavio je Trajković.

Trajković, koji je jedan od trenera reprezentacije Srbije, prokomentarisao je i uspehe reprezentacije tokom 2022. godine.

„Ovo je zaista nezaboravna godina za srpsko rvanje. Počela je osvajanjem bronze Alija Arsalana na Evropskom prvenstvu u Budimpešti, gde smo možda očekivali i još neko odličje, ali to nas je nateralo da još ozbiljnije nastavimo da radimo i da se još intezivnije pripremamo za Svetsko prvenstvo. To nam je u Beogradu donelo četiri zlata, što ni najveći optimisti nisu očekivali. Počeli smo da osvajamo medalje i sa mladim rvačima na velikim takmičenjima. Do odličja su došli Brako Đukić na kadetskom šampionatu Evrope i Branko Kovačević na Evropskom prvenstvu do 23 godine. Da bi se to postiglo bio je neophodan jedan dug proces koji traje već 10 godina. Situacija je sada sazrela i predan rad je došao na naplatu. Imali smo fenomenalnu smenu generacija koja je vrlo stručno i pažljivo planirana i to je bio pun pogodak“, zaključio je trener zrenjaninskog Proletera.

(Tanjug)

