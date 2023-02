Vojvodina smenila Rastavca, novi trener novosadskog kluba Radoslav Batak

NOVI SAD – Fudbalski klub Vojvodina saopštio je danas da je raskinuo ugovor sa šefom stručnog štaba Novosađana Milanom Rastavcem, a Upravni odbor kluba odlučio je da novi šef stručnog štaba bude Radoslav Batak.

„Fudbalski klub Vojvodina na čelu sa predsednikom Dragoljubom Zbiljićem zahvaljuje se Rastavcu i njegovom stručnom štabu na saradnji i svemu što su učinili za naš klub u teškom trenutku, od početka ove sezone. Rastavcu i njegovim pomoćnicima, Vojvodina želi sve najbolje u nastavku karijere“, navodi se u saopštenju novosadskog kluba.

Upravni odbor Vojvodine je odlučio da novi šef stručnog štaba Vojvodine bude Radoslav Batak.

„Batak je bivši igrač Vojvodine, koji je ‘belo-crveni’ dres nosio od 1997. do 2003. godine i u tom periodu upisao 74 nastupa, a takođe je bio i kapiten ‘stare dame’. On je tokom 2017. godine već sedeo na klupi Vojvodine, od 23. aprila do 30. juna“, dodaje se u saopštenju Vojvodine i dodaje se da će članovi stručnog štaba biti Milan Stepanov, Dušan Bajić i Nikola Kovačević, dok je za novog kondicionog trenera imenovan Aleksandar Jovančević.

Batak i njegovi saradnici potpisali su ugovore sa Vojvodinom do 31. maja 2024. godine.

Vojvodina se trenutno nalazi na šestom mestu na tabeli SLS sa 39 bodova.

(Tanjug)

