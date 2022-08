Vol: Razmišljao sam da se ubijem posle smrti majke i bake

LOS ANĐELES – Američki košarkaš DŽon Vol izjavio je da je razmišljao o samoubistvu posle smrti majke i bake.

Plejmejker Los Anđeles Klipersa (31) imao je velikih problema sa povredom Ahilove pete koja ga je najpre zadesila krajem 2018, da bi je obnovio 2019. godine.

Na sve su se nadovezale smrti najbližih. Majka mu je preminula krajem 2019. godine od raka, a baka godinu dana kasnije.

„Najmračniji period. U jednom trenutku sam pomišljao na samoubistvo. Pokidao sam Ahilovu petu, mama mi je bila teško bolesna, a potom je i preminula. Zatim mi je godinu dana kasnije umrla i baka. Sve to i Kovid-19 u isto vreme. Išao sam na hemioterapije i sedeo tamo. Gledao majku kako poslednji put uzima dah. Nosio sam istu odeću tri dana, ležao na kauču i jecao“, izjavio je Vol za NBC sports, a preneo je Bličer riport.

Amerikanac je priznao da ga je teška situacija ojačala.

„Kada sve sagledam, ako sam mogao da podnesem sve to, mogu da prođem kroz bilo šta u životu. Svi prolazimo kroz težak period, ali mnogi ne bi ono što sam ja. Drago mi je što vidim da su me navijači priželjkivali na parketu. To mi mnogo znači“, rekao je Vol koji je u NBA karijeri nastupao za Vašington i Hjuston, pre nego što je ovog leta potpisao za Los Anđeles Kliperse.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.