Volf: Rasel je među tri najbolja vozača u Formuli 1

Direktor Mercedesa Toto Volf ocenio je da je vozač njegove ekipe Džordž Rasel među tri najbolja vozača na početku ovogodišnjeg šampionata Formule 1.

Rasel je u prve dve trke u Australiji i Kini osvojio treće mesto i za vodećim u šampionatu Landom Norisom iz Meklarena zaostaje devet bodova.

Britanac je prvi vozač Mercedesa otkako je Luis Hamilton prešao u Ferari i vozi sa mladim Kimijem Antonelijem, koji ove sezone debituje u Formuli 1.

„Nikada ne dajem ocenu 10 od 10, pošto mislim da uvek može bolje. Nije bilo savršene trke, ali s obzirom na okolnosti koje je Džordž imao u Kini, on je 10 od 10. Izvukao je maksimum iz svog bolida, gume, strategija i to je bila briljantna vožnja. Sva ta priča o Luisu, koji je najveća ličnost u ovom sportu koji odlazi u Ferari, je sjajna priča, Kimi dolazi kao najmlađi vozač i veliki potencijal, a malo se govorilo o Džordžu“, rekao je Volf, preneo je Skaj.

„Uvek sam govorio da to nije u redu jer je on jedan od najboljih vozača. Ako želite da navedem trojicu koje smatram za najbolje vozače, on je apsolutno među njima, ako ne u prva dva i možda na putu da bude prvi. Džordž je ratnik, u bolidu i van njega“, dodao je direktor Mercedesa.

Tokom prve dve trke Rasel je pomalo šaleći se, rekao Norisu da misli da je on favorit za titulu, možda i kako bi sunarodnika stavio pod veći pritisak.

Rasel je u Australiji rekao da Meklaren već može da se prebaci na 2026. godinu, a uoči trke u Kini, rekao je da Meklaren ima veću prednost u odnosu na ostale ekipe, nego što je Red Bul imao u dominantnoj sezoni 2023.

„Malo više im drma kavez. Na osnovu Melburna, to je bila prava izjava. U Kini smo bili bliži i posle nekoliko trkačkih vikenda moramo da analiziramo gde smo, pošto bismo u subotu rekli da se vratila Ferarijeva dominacija, velika kao i uvek, a onda bi u nedelju to bilo po strani“, naveo je Volf.

Rasel nema ugovor za 2026. godinu, a Volf je početkom godine rekao da Rasel i Antoneli imaju „veoma komplikovane ugovore“, sugerišući da postoje opcije za nastavak saradnje.

Rasel je deo Mercedesa još od 2017. godine kao junior, tri sezone proveo je u Vilijamsu, a zatim se od 2022. godine vratio u Mercedes.

„Džordž je vozač Mercedesa, volimo što je u timu. On je bio junior i talenat u Mercedesu. Imam na šta da budem ponosan i na to se koncentrišem“, naveo je Volf.

(Beta)

