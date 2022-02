Vratio se: Prva pobeda Đokovića u 2022. (video)

Najbolji teniser sveta Novak Đoković pobedio je Italijana Lorenca Muzetija na startu turnira u Dubaiju 6:3, 6:3 i na najbolji način vratio se na teren posle skoro tri meseca pauze.

Quite the reception for Novak Djokovic in Dubai pic.twitter.com/xvSeTwuMj0

— Molly McElwee (@molly_mcelwee) February 21, 2022