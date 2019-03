Vučelić: Igrači su odgovorni, prihvaćene ostavke Mirkovića i Ilieva

Predsednik fudbalskog kluba Partizan Milorad Vučelić rekao je danas da su igrači odgovorni za loše rezultate i da su na sednici Upravnog odbora prihvaćene ostavke trenera Zorana Mirkovića i sportskog direktora Ivice Ilieva.

„Problem je u rezultatima. Krivi su fudbaleri. Ustvari, nije krivica, to je odgovornost. Mislim da imamo dobar tim. Zamislite kakav bih ja bio predsednik ako bih pred naredne dve utakmice rekao da imamo loš tim“, rekao je Vučelić, preneo je portal Mondo.

Upravni odbor Partizana održao je danas sednicu, posle ostavki trenera i sportskog direktora, zbog loših rezultata.

Vučelić je rekao da članovi uprave nisu razmišljali o svojim ostavkama i da imaju „goruća pitanja koja bi trebali da reše, kao što je monitoring Uefe krajem marta“.

„Za ovo što se dešava odgovorni su igrači, ne mi iz uprave“, naveo je on.

Vučelić je rekao da su prihvaćene ostavke, ali da smatra da ni Mirković ni Iliev nije trebalo da napuste klub. On je dodao da nije bilo razgovora sa naslednikom Zorana Mirkovića i rekao da će o tome biti reči posle utakmice sa Spartakom.

Ekipu će u naredne dve utakmice, u sredu protiv Napretka u Kupu i u subotu protiv Spartaka u prvenstvu, predvoditi Mirkovićev pomoćnik Žarko Lazetić.

Predsednik crno-belih naveo je da je uz veliko žaljenje što je odlučio da ode, prihvaćena ostavka Ilieva.

„Zadužili smo ga da nastavi sve do primopredaje dužnosti, njemu hvala na osvojenoj ‘duploj kruni’ i uspešnom dovodjenju igrača u nadi da će i on Bata nastaviti da budu Partizanovci i da će biti spremni da se odazovu klubu kad to bude potrebno“, dodao je on.

Vučelić je kao lažne nazvao navode da je Partizan u haosu i da se igračima duguju plate.

„Flargantne laži kolaju medijima. Izmirene su plate svi igračima, decembarske i januarske. Što se tiče zaposlenih u klubu, plate se daju mesec za mesec, a mi smo došli u trenutku kad je kašnjenje bilo četiri meseca“, rekao je on.

Posle 26 kola u Super ligi Srbije Partizan je treći na tabeli sa 51 bodom. Crvena zvezda je prva sa 72, a Radnički iz Niša je drugi sa 65.

„Imamo krizu rezultata, sve nas boli. Nije haos ni u Omladinskoj školi. Dovoljno je baciti pogled na sastav Partizana, ima ih šest koji su kandidati za prvi tim, plus su neki na pozajmici ili u Teleoptiku. Nama u Upravnom odboru i meni su neprihvatljive ocene da Partizan ima nekvalitetne igrače. To nije istina“, ocenio je Vučelić.

„Imamo kvalitetne i sposobne igrače, ne bi trebalo tamo gde ih napušta sportska sreća, a utakmice gube iz jednog napada, kriviti igrače i govoriti da su ispod kvaliteta Partizana. Imamo toliko reprezentativaca, imamo i poverenje u ovaj tim. Zadatak uprave je bio da posle niza godina rešimo pitanje stadiona, što smo i uspeli“, dodao je on.

Na pitanje otkud finansijski problemi, Vučelić je rekao da je trebalo „izmiriti nasledjene dugove“.

„Partizan četiri godine pre 2015. nije uopšte imao sponzora. Sad ih ima nekoliko. U medjuvremenu je uložio oko 1,5 miliona evra u kupovinu autobusa, izgradnju ‘Blatuše’, terena u Zemunelu, a pokrio je i druge investicije. Platli smo 10,6 miliona evra starih dugova, za transfere obavljene 2010. i 2011. Savića i Jovetića“, naveo je on.

Vučelić je rekao da su dve respektabilne revizorske kuće, strana i domaća, izvršile reviziju kada je sadašnja uprava preuzimala klub i da je tada ustanovljen presek dugova.

„Ustanovili smo da ih ima još 7.000.000 evra osim onih 15.000.000. Govorio sam, ali uzalud. I sad je uzalud za većinu vas. Ja govorim o faktima. Može svako od vas da misli šta hoće o igri Partizana, ali nema pravo da laže. A ja sam rekao istinu. Da bismo zbog Uefa rešili pitanje monitoringa, jedna revizorska kuća i sad radi presek. Prošli smo sve inspekcije, to su stroga pravila“, naveo je on.

Na pitanje koliki je trenutno dug kluba, Vučelić je rekao: „Pre preseka ne mogu reći, ali sigurno je manji od 22 miliona evra“.

(Beta)