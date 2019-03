Vučelić: Imamo krizu rezultata, igrači su odgovorni

BEOGRAD – Predsednik FK Partizan Milorad Vučelić rekao je da je Upravni odbor danas prihvatio ostavke Zorana Mirkovića i Ivice Ilieva, da se nije razgovaralo o kandidatima za prvog trenera i da će pomoćni trener Žarko Lazetić voditi ekipu u naredne dve utakmice.

„Prihvaćene su ostavke Bate Mirkovića i Ivice Ilieva. Sa Batom sam juče pričao, odajemo mu priznanje, mislimo da je njegova odluka pogrešna i da je trebalo da ostane. Uvažavamo njegovu odluku i obrazloženje. Odlučilo smo da Lazetić vodi ekipu u naredne dve utakmice“, rekao je Vučelić novinarima u Sportskom centru Teleoptik, posle sednice UO.

Vučelić je naveo i da je prihvaćena ostavka Ilieva.

„I njegova odluka je prihvaćena uz veliko žaljenje. Odali smo mu priznanje u osvajanju duple krune i svemu onom što je uradio za klub“, rekao je Vučelić i dodao da se na Upravnom odboru nije razgovaralo o kandidatima za prvog trenera.

„Nismo razgovarali o kandidatima za novog trenera. Ni nezvanično ni zvanično nismo razgovarali ni sa kim, niti ću razgovarati pre pauze i nedelje“, rekao je Vučelić.

Predsednik crno-belih se osvrnuo na „laži koje kolaju medijima“, kao sto su da se u Partizanu štrajkuje i da ne ispaćuju plate.

„Hoću da obavestim javnost da su svim igračima isplačene plate. U klubu ne vlada haos. To je čista laž i izmišljotina. Partizan ima krizu rezultata, koja je evidentna i koja nas boli. Tako se namestilo, krivci za to su fudbaleri, u stvari to je njihova odgovornost. Mislim da imamo dobar tim. Zamislite kakav bih ja bio predsednik ako bih pred naredne dve utakmice rekao da imamo loš tim“, kazao je Vučelić.

On je dodao da su danas sa ponosom zaključili da se Upravni odbor nije mešao u sportska pitanja.

„UO i njegov predsednik se nijednog trenutka nisu mešali u sasatav tima, nisu doveli nijednog igrača bez znanja trenera i stručnog štaba. Imamo goruća pitanja koja moramo da rešimo, kao što je monitoring UEFA koji nas čeka krajem marta…Dug kluba je manji od 22 miliona evra“, zaključio je Vučelić.

