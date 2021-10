Vujasinović: Da budemo jedan od najboljih klubova u Evropi

BEOGRAD – Trener vaterpolista Novog Beograda Vladimir Vujasinović smatra da Srbija zasluženo ima tri predstavnika u Ligi šampiona i da će njegova ekipa pokušati da bude jedan od najboljih klubova u Evropi u narednom periodu.

Nova sezone u vaterpolo Ligi šampiona počinje, a Srbija kao dvostruki uzastopni olimpijski šampion po drugi put u istoriji imaće tri predstavnika u elitnom takmičenju.

Takav slučaj bio je u sezoni 2012/2013, a ove godine vaterpolisti Novog Beograda, Radničkog iz Kragujevca i Crvene zvezde učestvovaće u najkvalitetnijem klupskom takmičenju u Evropi.

Voljom žreba Novi Beograd i Radnički našli su se u grupi A Lige šampiona, a pretendenti za osvajnje domaćeg šampionata, sutra od 19.45 sati na bazenu „11. april“ otvoriće sezonu u evropskom takmičenju.

„Pre svega da čestitam Crvenoj zvezdi na ulasku u grupnu fazu Lige šampiona. Posle dugog perioda, imamo tri učesnika Lige šampioma i to srpski vaterpolo zaslužuje. Dva puta zaredom smo olimpijski šampioni i ova jačina klubova i predstavljanje našeg vaterpola kroz klupsko takmičenje, stvarno je više nego zasluženo“, rekao je Vujasinović na konferenciji za medije.

Novi Beograd i Radnički pre 10 dana na istom mestu igrali su derbi u Superligi Srbije, kada je domaći tim slavio (18:14).

„Ne bih mnogo pričao o toj utakmici. Kao što znate, mi kao organizatori završnog turnira već smo na tom turniru, bez obzira kakve rezultate budemo postizali tokom grupne faze. Međutim, želimo pokažemo i dokažemo, da čelnici LEN-a kada su mu nam dali ovo veliku čast, da su u nama prepoznali ono što mi stvarno i hoćemo da budemo, a to je da budemo jedan od najboljih klubova u Evropi narednih godina i duže, da smo stvarno ozbiljni u toj nameri“, rekao je Vujasinović i dodao:

„Da bismo to pokazali, moramo da odigramo iz sve snage, bez kalkulacija, što bismo kroz grupnu fazu i mogli. To nam nije u planu. Planovi su sasvim drugačiji. Siguran sam da ćemo dati sve od sebe na toj utakmici, da se pokažemo u najboljem svetlu, da odigramo bolji, čvršći meč nego što je to bilo pre dva dana sa Crvenom zvezdom. Nadam se da će rezultat biti povoljan na sutrašnjoj utakmici“, zaključio je Vujasinović.

Vaterpolista Radomir Drašović ističe da je meč sa Kragujevčanima prilika da na pravi način otpočnu nastup u elitnom takmičenju.

„Očekuje nas prvo kolo protiv možda najvećeg rivala u domaćem šampionatu i još jedna prilika da se nadmećemo sa njima. Vrlo je bitno sutra odigramo kako treba, druga utakmica od mnogih koje nas očekuju sa njima ove sezone. Biće važno da kroz prvo kolo Lige šampiona dokažemo da smo boji od njh. Što se tiče same Lige šampiona, očekuje na 14 utakmica u grupnom delu, duga je sezona. Nadam se da ćemo put do fajnal-ejta, na koji smo kvalifikovani, započeti na pravi način“, rekao je Drašović.

(Tanjug)

