Vujičić: Preko noći sam postao prvotimac, fenomenalan osećaj

BEOGRAD – Mladi košarkaš Crvene zvezde Milutin Vujičić izjavio je da se nije nadao da će ovako brzo zaigrati za prvi tim.

Talentovani bek i junior potpisao je četvorogodišnji profesionalni ugovor sa crveno-belima, a početkom februara i zvanično je priključen seniorskom timu crveno-belih.

„Ni na kraj pameti mi nije bilo da ću ovako da brzo da zaigram za prvi tim Zvezde. Vredno sam radio u juniorima i preko noći sam postao prvotimac“, rekao je Vujičić za Jutjub kanal KK Crvena zvezda.

Momak rođen 8.marta 2002.godine u Podgorici, kao jedan od najtalentovanijih juniora u selekciji Crvene zvezde, dobio šansu da nastupa za seniorski tim crveno-belih na završnici Kupa Radivoja Koraća u Novom Sadu, gde su crveno-beli stigli do 10. trofeja nacionalnog kupa u istoriji kluba, a bio je deo tima u u evroligaškoj utakmici sa Zenitom.

„Osvojio sam prvi trofej, saigrači su me odlično prihvatili. Nikoga ne treba da ističem, svi su super prema meni. Potpisao sam profesionalni ugovor sa Zvezdom, to mi je ostvarenje san koji sam imaood malena i podsticaj da još bolje radim. Posle debija sam se fenomenalno osećao. Svi su mi se javljali, čestitali i bilo je mnogo drago. Nastaviću ovako da radim, pa šta mi to donese“, zaključio je Vujičić.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.