Vuleta: Uživala sam, vratila sam se izvornoj sebi

MINHEN – Znala sam da neće biti nimalo lako protiv Malaiki Mihambo, pre njenom publikom, ali ovo sam čekala četiri godine, s obzirom da je ona od 2016. u Amsterdamu postala i svetska i olimpijska šampionka i sve vreme smo „tu u svakom pogledu“, rekla je nova–stara evropska šampionka u skoku u dalj Ivana Španović Vuleta.

„Atmosfera je bila fantastična, sve vreme sam gledala u publiku i nisam mogla da se načudim i nagledam kako to izgleda pred punim stadionom. Želela samo to da iskoristim. Nasuprot mom nastupu u Judžinu gde sam pokušala da imam drugačiji pristup i da dođem do medalje, ovaj put sam se vratila izvornoj sebi i načinu na koji pristupam takmičenju“, izjavila je Španovic Vuleta.

Mislim da mi je ovo jedna od najjačih serija, bez obzira što je bilo hladno, naglasila je Španović.

„Znala sam da ću izazvati Malaiku prvim skokom. Upravo sam to tražila jer sam želela da se priblžim ličnom rekordu, pa i po cenu da budem druga, ali znala sam da to nije opcija večeras. Mnogo sam sreana, ponosna, uuživam. Hvala svima puno na podršci“, poručila je najbolja srpska atletičarka.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.