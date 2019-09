Za Jokića je basket dečja igra: Odbojkaško „kuvanje“ na meču protiv Portorika (video)

Srbija je u prvom meču druge runde takmičenja demolirala Portoriko, a zapaženu rolu odigrao je najbolji centar NBA lige Nikola Jokić.

Na meču protiv Portorika, Jokić je zabeležio dabl-dabl učinak, sa 14 poena i 10 skokova. Ovaj njegov potez nije završio u statističkoj tabeli, ali će se verovatno naći na top-listi poteza dana na Mundobasketu.

Nikola Jokic is just having fun #FIBAWCpic.twitter.com/03ioNDNq3b

— Eurohoops.net (@Eurohoopsnet) September 6, 2019