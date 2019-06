Zagorac trojkom doneo pobedu Partizanu

Košarkaši Partizana izjednačili su na 1:1 protiv Crvene zvezde u finalnoj seriji plej-ofa Superlige, pošto su večeras pred svojim navijačima pobedili sa 73:72 (17:9, 19:20, 13:24, 24:19).

Junak trijumfa bio je Rade Zagorac koji je sekund i po sekunde pre kraja poentirao za tri poena i tako doneo preokret svojoj ekipi.

Najefikasniji u pobedničkoj ekipi bio je Markus Pejdž sa 19 poena, dok je 13 dodao Nikola Janković.

U ekipi Zvezde istakao se Mohamed Faje sa 14 poena, dok je Dejan Davidovac ubacio 11.

Obe ekipe su tvrdo ušle u utakmicu, bilo je dosta promašaja i grešaka na obe strane, a prvi je do veće prednosti stigao Partizan. Serijom 8:0, crno beli su poveli sa 14:7, a na prvi odmor su otišli sa plus osam – 17:9.

U vrlo teškim uslovima za igru, po velikoj vrućini, domaći tim je održavao prednost, da bi u drugoj deonici stigao i do prve dvocifrene prednosti nakon trojke Pejdža – 32:22.

Do tog trenutka šut obe ekipe za tri poena bio je loš, ali su tada „pale“ još tri trojke, a izabranici Anderee Teinkijerija su sačuvali prednost i na veliki odmor otišli sa 36:29.

Zvezda je mnogo bolje počela drugo poluvreme i serijom 12:0, koja je završena trojkom Berona, preokrenula rezultat i povela sa 38:41.

Seriju crveno-belih prekinuo je Gagić, a nakon „zakucavanja“ Stefana Jankovića crno-beli su ponovo bili u plusu – 42:41.

Medjutim, nakon novih trojki Berona i Čovića Zvezda je stigla do najveće prednosti na utakmici 44:50.

Šampion ABA lige je na poslednji odmor otišao sa četiri poena prednosti.

Na početku poslednje deonice nakon nesportske greške Lazića Partizan je stigao do izjednačenja, ali su crveno-beli odgovorili poenima Ristića i trojkom Davidovca za plus pet (53:58), ali je domaćin preko Veličkovića stigao do izjednačenja.

Nekoliko grešaka košarkaša Partizana Zvezda je kaznila, pa je na ulasku u poslednja tri minuta imala sedam poena viška na svom kontu (61:68).

Crno-beli se nisu predavali, poenima Pejdza, Nikole Jankovića i Zagorca izjednačili su na 68:68, 50 sekundi pre kraja meča.

Odżo je bio siguran sa linije za slobodna bacanja, potom je pogodio Nikola Janković za novo izjednačenje 28 sekundi pre kraja, da bi Faje 6,8 sekundi pre kraja „iz odbojke“ doneo Zvezdi dva poena prednosti.

Posle obostranog tajm-auta, Andrea Trinkijeri nacrtao je napad za Zagorca, koji je u svom devetom šutu na utakmici pogodio drugi i tako doneo velikom slavlje domaćim navijačima.

Treća utakmica finalne serije plej-ofa igraće se u subotu od 19.00, a domaćin će biti Crvena zvezda.

(Beta)