„Zagrlio sam Novaka, rekao mu da ga volim…“ (foto)

Argentinski teniser Federiko Korija otkrio je detalje razgovora sa Novakom Đokovićem posle njihovog meča u četvrtfinalu Beograd opena.

Đoković je razbio Koriju na Dorćolu sa 6:1, 6:0, te se plasirao u polufinale u kojem je pobedio Slovaka Andreja Martina.

Fede so happy you came to Serbia. I will expect a post match selfie every time we play ..😁😂🤳👍🏼 https://t.co/jSGeFlovbB

— Novak Djokovic (@DjokerNole) May 27, 2021