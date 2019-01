„Žalim što sam Novaku davao savete, sada sve pobeđuje“

Huan Martin del Potro, četvrti teniser sveta, našalio se i rekao da mu je krivo što je savetovao najboljeg igrača planete Novaka Đokovića.

Del Potro i Đoković oduvek imaju veoma dobar odnos na terenu, ali i pogotovo van njega.

Argentinac je u karijeri imao veliki broj povreda i da ih nije bilo u toliko broju imao bi mnogo bolju karijeru. Baš zbog toga imao je mnogo toga pametnog da kaže srpskom teniseru u periodu kada se ovaj mučio.

„Iznenadilo me je to što mi je Đoković poslužio kao primer za povrede. Bilo je veoma emotivno. Pričali smo mnogo tokom prvih šest meseci (prošle godine), zato što to je bio najteži trenutak…“, rekao je Del Potro, a prenosi „Tennisworldusa“.

Argentinac se potom i našalio na račun srpskog igrača.

„Na neki način žalim što sam mu davao savete jer sada pobeđuje sve (smeh). Ali on zaslužuje sve ovo, on je sjajan primer teniser“.

Del Potro je pričao i o povredama koje su ga dosta sputale u karijeri.

„Naučio sam da uživam kada sam naučio kako da patim. Tokom 2016. godine tenis me je potpuno promenio, uživao sam, bio sam pun emocija kao nikada pre svih povreda. Upoznao sam svoju unutrašnju snagu, takođe i ta povezanost sa navijačima. Znate, teško je sportisti na ovako visokom nivou da otvori srce…“, rekao je Del Potro.

Đoković i Del Potro poslednji meč odigrali su u finalu US opena kada je srpski teniser došao do 14. Grend slema u karijeri. Del Potro je propustio početak sezone zbog povrede kolena.

(B92)