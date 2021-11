Žarko Lazetić zvanično trener TSC-a

BAČKA TOPOLA – Žarko Lazetić novi je trener fudbalera TSC-a, saopštio je danas klub.

Kako se navodi, Lazetić stigao je danas u Bačku Topolu kako bi na TSC Akademiji odradio prvi trening sa novim timom.

Lazetić je na čelo TSC-a došao iz Metalca iz Gornjeg Milanovca, a novi šef stručnog štaba uveren je da će se klub brzo vratiti na mesto koje mu po kvalitetu i pripada.

“Veliko mi je zadovoljstvo što dolazim u TSC, jer ne postoji trener u Srbiji koji ne bi želeo da vodi klub koji se ovako dobro pozicionirao i koji radi na pravom evropskom nivou, što možemo videti i kroz rad Fudbalske akademije “, rekao je Lazetić nakon imenovanja.

Prema njegovim rečima, pregovori sa čelnicima TSC-a su bili brzi i konkretni, jer dele iste ideje negovanja lepog napadačkog stila igre i rada sa mladim igračima.

„Ambicije kluba su mi poznate, a s obzirom da je igrački kadar vrlo kvalitetan nisu nedostižne. Posle serije slabih rezultata TSC-a vreme je za velike promene. Kada odigramo preostale četiri utakmice do kraja polusezone, uradićemo ozbiljnu analizu tima i postaviti ciljeve. Jedino što mogu da garantujem jeste veliki rad na terenu i van njega, te posvećnost klubu i igračima. To je jedini put da se dođe do rezultata“, dodao je Lazetić.

Lazetić će debi imati 1. decembra, kada klub igra protiv Kolubare u Kupu Srbije.

(Tanjug)

