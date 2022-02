„Zašto, Novače, zašto?“: Širi se snimak reakcije novinara koji je intervjuisao Đokovića

U intervjuu koji je dao za britanski BBC, najbolji teniser sveta Novak Đoković otkrio je da se neće pod prisilom vakcinisati protiv koronavirusa. Spreman je, kaže, da žrtvuje trofeje, bude li ga neko terao na vakcinaciju.

Amol Rajan, novinar koji je s njim uradio veliki intervju, ostao je u šoku nakon te Novakove rečenice, a potom je dramatično upitao: Zašto, Novače, zašto?!

@amolrajan : Ultimately, are you prepared to forego the chance to be the greatest player that ever picked up a racquet, statistically, because you feel so strongly about this jab?’#Djokovic : Yes.@amolrajan : Why, Novak, Why ?😂

