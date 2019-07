Zavirite u Novakov trening „iza scene“ (foto, video)

Poslednje pripreme pred polufinale – kako je Đoković igrao sam protiv dvojice i vežbao boćanje.

„Karma, karma, karma, karma, kamilioooon“, pevušio je Novak Đoković u četvrtak popodne čuveni hit grupe Culture Club iz 1983. i zagrevao se za trening.

Sa ostalim novinarima iz Srbije sam, naravno, bio tu negde u blizini.

Novakov trening uvek počinje istezanjem uz pomoć fizioterapeuta Miljana i trenera Marijana Vajde, ali ovog puta je bilo i nečeg neuobičajenog – fudbala.

Sa sparing partnerom Metom Šortom se prvo dobacivao „po visu“, ali su onda stvari eskalirale, pa je bilo i driblanja.

Šort je jednom dobio i kroz noge, što je Novak znao da proslavi.

A to je samo jedan od zanimljivih detalja koje možete videti u čuvenom Aorangi trening centru Vimbldona.

Čekanje

U okviru Aorangija nalaze se 22 terena, koji služe za pripremu tenisera i tamo zaista može svašta da se vidi.

Pre neki dan su trening u otprilike isto vreme, na samo 50-ak metara udaljenosti, imali Endi Mari, Rafael Nadal i Đoković.

Mari je na poslednjem terenu vežbao udarce, Rafa na sledećem tukao po loptici najjače što može, a Novak nedaleko odatle vežbao smečeve.

Zato je Aorangi jedno od omiljenih mesta svakog novinara na Vimbldonu.

Raspored treninga izlazi svakog dana, sa detaljnim uputstvima ko, gde i kada trenira, pa ti lepo blokče u ruku – ili bateriju u telefon – i nacrtaj se tamo.

Jedino što je za to, kao i za sve drugo na Vimbldonu potrebna pismena dozvola koja ovako izgleda.

I šta onda?

Ništa. Sedimo i gledamo trening, čekajući da se dogodi dovoljno zanimljivo da uđe u tekst ili da kojim slučajem dobijemo neku izjavu.

Novak practicing with Klizan on day 2 of @TheBoodles pic.twitter.com/hHlzl5y2F6

— Kristina (@KrisSekMNT) June 26, 2019