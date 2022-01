Završeno saslušanje Đokovića, čeka se odluka

MELBURN – Saslušanje najboljeg tenisera sveta Novaka Đokovića pred Federalnom sudom u Australiji je završeno, posle skoro pet sati trajanja, ali se još ne zna konačna odluka o tome hoće li svetski broj 1 braniti titulu u Melburnu, odnosno da li će mu biti vraćena viza

Sudije su se povukle na „razmatranje“ i najavile da im je potrebno duže vreme za odluku, ali da se nadaju da će to biti do kraja dana po australijskom, odnosno do 14 sati po srpskom vremenu.

Turnir u Melburnu počinje u noći između nedelje i ponedeljka po srpskom vremenu u 1 sat.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.