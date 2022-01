Zđelar: Da osvojimo titulu i da igramo Ligu šampiona

BEOGRAD – Kapiten fudbalera Partizana Saša Zđelar rekao je da je ponosan na tim kako je odigrao polusezonu i da se nada će sa takvim partijama nastaviti i u 2022. godini.

Izabranici Aleksandra Stanojevića prvi deo sezone završili su kao lideri na tabeli Superlige Srbije, bez poraza i sa pet bodova više u odnosu na drugoplasiranu Crvenu zvezdu.

„Partizan je sada disciplinovaniji, dobija male utakmice što je u prethodnim sezonama bio možda najveći problem, kada smo dobijali derbi, a u malim utakmicama gubili bodove. Sada se napravila razlika, počeli smo da dobijamo sve. To je trenutno što je za nas najbitnije i treba da nastavio to da radimo i u narednom periodu“, rekao je Zđelar Tanjugu.

Partizan je proleće u Evropi izborio posle četiri godine, a u šesnaestini finala Lige konferencija rival će mu biti Sparta iz Praga 17. i 24. februara.

„Moglo je možda malo bolje, ali moglo sigurno i mnogo gore. Prošli smo u Evropu i to je brio prvi cilj. Sada ćemo pokušati da napravimo iskorak. Igraćemo protiv ekipe koja je disciplinovana. Fizički jaka, disciplinovana ekipa, ali takvi smo i mi. Realne šanse su 50-50, ali daćemo sve od sebe da izađemo kao pobednici“, kaže Zđelar.

Zđelar ističe da mu prija uloga lidera u timu iz Humske, kao i da svojim ponasanjem pokušava da bude primer mladim igračima.

„To što sam dobio tu poziciju da budem lider tima mi prija. Volim odgovornost, ne bežim od nje i uživam u tome. Voleo bih to da nastavim da radim i da Partizan nastavi da pobeđuje. Dajem sve od sebe da im budem primer kako na terenu tako i van njega, Nije lako u ovom vremenima, gde internet menja sve, gde mladi momci veoma rano dolaze do velikih ugovora. Razgovaramo non stop, svi momci su jako dobri, poštuju starije. To je neki put kojim ih vodimo. Posle kada odu vani, već moraju da misle sami o sebi“, ističe 26-godišnji vezni fudaler.

Nekoliko mladih igrača Partizana zablistalo je ove sezone, a Zđelar navodi da su svi momci na pravi način iskoristili svoje prilike.

„Ne mogu da izdvojim nikog posebno. Popović najduže brani, pokazao je stvarno ogroman kvalitet svojim kontinuitetom igranja, ali svi su doprineli mnogo. Svi smo svesni koliko je Marko Milovanović doneo u poslednjim utakmicama, od Jovića, Terzića… Sigurno svi su tu i svi mnogo doprinose. Svi čekaju svoje šanse, koriste ih na pravi način i to je pravi put za njih“.

Kapiten Partizana u 2022. godini želi da se crno-beli nastave istim putem.

„Ponosan sam na to kako se ponašamo, kako igramo i želim da se to nastavi. Da nastavimo da pobeđujemo, da osvojimo titulu i da, ako Bog da, sledeće godine igramo Ligu šampiona“, zaključio je Zđelar.

(Tanjug)

