Zdravko Mamić: Ako idem u zatvor, kaznu ću služiti isključivo u BiH

Bivši funkcioner fudbalskog kluba Dinamo Zagreb Zdravko Mamić rekao je danas povodom sudske presude kojom je osudjen na šest i po godina zatvora, da će ako dodje do nje, kaznu služiti isključivo u BiH.

„Ako dodje do toga, zatvorsku kaznu ću služiti isključivo u Bosni i Hercegovini. Pravnici to znaju, ja formalno nikada nisam bio u bekstvu niti sam to danas. Kada je prva presuda izrečena, ja sam ostao u svojoj matičnoj državi. Kako mogu pobeći iz sopstvene države“, rekao je Mamić, prenela je Hina.

Mamiću je u ponedeljak potvrdjena presuda kojom je optužen za izvlačenje 116 miliona kuna (15,5 miliona evra) iz fudbalskog kluba Dinamo.

„Podneo sam ostavku na članstvo u skupštini Dinama i zatražio da budem razrešen sa funkcije savetnika Dinama. Više nisam član nikakvog tela niti sam u formalnom radnom odnosu. Moje ostavke su neopozive“, dodao je on.

Vrhovni sud je njegovom bratu Zoranu Mamiću smanjio kaznu zatvora za tri meseca, na četiri godine i osam meseci, a bivšem porezniku Milanu Pernaru za godinu dana, na tri godine i dva meseca.

Uz to, sud je ukinuo presudu u delu koji se odnosi na optužbu da je Zoran Mamić nagovarao Pernara na zloupotrebu te je u tom delu naloženo ponovljeno sudjenje.

U ponedeljak je Dinamov trener i Zdravkov brat, Zoran podneo ostavku na mesta trenera i sportskog direktora zagrebačkog kluba.

„Iako se ne osećam krivim, kako sam već ranije najavio, ako presuda bude pravosnažna ja je prihvatam kao takvu i podnosim ostavku na mesto glavnog trenera i sportskog direktora Dinama. Klubu želim puno sreće i sportskih uspeha u daljem radu“, rekao je dosadašnji trener Dinama.

Bivšem direktoru Dinama Damiru Vrbanoviću je potvrdjena prvostepena presuda kojom je osudjen na tri godine zatvora.

Fudbaleri Dinama igraju u četvrtak od 18.55 na svom terenu revanš meč osmine finala Lige Evropa protiv Totenhema.

Prvi meč Totenhem je dobio rezultatom 2:0, a u revanšu Dinamo će sa klupe voditi dosadašnji pomoćni trener Damir Krznar.

(Beta)

