Željko Obradović: Igokea izuzetno dobar protivnik

Crno-beli sutra od 19 sati dočekuju Igokeu u 23. kolu ABA lige, a u prvom ovosezonskom duelu, crno-beli su u Laktašima došli do važnog trijumfa nakon velikog preokreta 68:70.

„Ono što bih voleo je da dočekamo ekipu Igokee na način kako su oni dočekali nas. Da im uzvratimo gostoprimstvo pošto to u svakom smislu zaslužuju. Što se same utakmice tiče, sećamo se da je bila izuzetno teška, kada je Igokea bila na pragu pobede i da su pobedili, to bi bilo zasluženo. To iskustvo koje imamo da igramo protiv izvanredne ekipe koja je spremna da menja odbrane, koja je spremna da igra na različite načine u napadu i da koristi razne opcije. Prema tome, mislim da smo probali da se pripremimo i da shvatimo da igramo protiv izuzetno dobrog protivnika. Još jednom, nadam se da će svi koji vole košarku da dođu i da odgledaju jednu dobru košarkašku utakmicu“, rekao je Obradović za klupski sajt.

Foto Tanjug/S. Radovanović, arhiva

(Tanjug)

