Žestok sukob američkih novinara oko Jokića: „Argumenti su ti idiotski“

Tim Bontemps, dugogodišnji novinar ESPN-a, objavio je tradicionalnu MVP anketu u kojoj je učestvovao 101 novinar širom sveta i rezultati koje je objavio izazvale su veliku polemiku među NBA analitičarima. Toliku da su se kolege novinari žestoko svađali u podkastu Brajana Vindhorsta „Hup kolektiv“.

Vindhorst, koji skoro 20 godina radi za ESPN, ugostio je u podkastu kolege Tima Mekmena i baš Tima Bontempsa – autora velikog istraživanja po kom je Nikola Jokić ubedljivo prvi u trci za najkorisnijeg košarkaša (MVP).

Bontemps je primenio istu formu koju koristi i NBA liga, odnosno 100 novinara je glasalo za pet košarkaša, s tim što prvo mesto nosi 10 bodova, drugo sedam, treće pet, četvrto nosi tri, a peto jedan bod.

Na pretposlednjem preseku koje je Bontemps objavio u februaru, Nikola Jokić gledao je u leđa Džoelu Embidu i Lebronu Džejmsu, s tim što razlika nije bila velika.

MVP glasanje u februaru:

Lebron Džejms 760 bodova

Džoel Embid 665

Nikola Jokić 596

Međutim, od tog trenutka mnogo se toga promenilo. Embid i Lebron su se povredili, Jokić je ostao zdrav i na sve to nastavio je sa briljantnim partijama, te je na poslednjem preseku, koji je Bontemps objavio pre nekoliko dana, imao – 969 bodova.

Jokić je dobio čak 90 prvih glasova, odnosno 90 novinara smatra da je srpski košarkaš glavni favorit da osvoji MVP nagradu. O ovoj temi raspravljali su Vindhorst, Mekmen i Bontemps.

Popularni Vindi osudio je svoje kolege što su dale ovoliku prednost Nikoli Jokiću smatrajući da razlika između njega i Džoela Embida ne bi smela da bude velika.

„Bio sam prilično iznenađen rezultatima“, rekao je kratko Vindhorst i dodao:

„Reći ću jednu stvar. Ne frustrira me to što Jokić pobeđuje u MVP trci, Jokić igra spektakularnu sezonu, ali moram i da kažem ovo – trebalo bi da prestanemo da pričamo o ofanzivnim brojkama ove sezone. Ove sezone su te brojke besmislene, u istoriji nismo imali godinu sa ovakvim statistikama“.

„To važi za sve, pa i za Džoela Embida“, odgovorio mu je Bontemps.

„U redu, istina. Samo hoću da kažem nemam problem sa tim da Jokić bude MVP, ali imam problem sa glasačima… Džoel Embid je imao jednu povredu ove sezone, to ga je koštalo deset utakmica. Da, imao je i druge mečeve kada nije igrao, ali je samo jednom propustio nekoliko duela zaredom“, nastavio je Vindhorst koji smatra da bi trka između Embida i Jokića trebalo da bude izjednačena.

Mekmen i Bontemps nikako nisu mogli da se saglase sa ovim stavom jer je Embid do sada propustio 18 utakmica i pod pretpostavkom da će do kraja igrati svaki meč, to znači da će odigrati 75 odsto utakmica.

U istoriji NBA samo dva puta se desilo da MVP nagradu osvoji košarkaš koji je odigrao manje od 85 odsto mečeva.

„Ja mislim da je Džoel Embid ove sezone najdominantniji košarkaš. Kada igra, onda je najdominantniji. Poslednji put kada sam radio ovu anketu, u februaru, rekao sam da su mu vrata otvorena da osvoji MVP nagradu ako ostane zdrav. U pravu si Brajane da nije Džoelova krivica što se povredio, to je nesrećna stvar i drago mi je što se ponovo vratio na teren. Kada sve to kažem, da li znaš koliko se puta u istoriji desilo da igrač osvoji MVP nagradu, a da je pritom propustio 10 i više utakmica? Dva puta. Prvi put je bilo kada je Bil Volton osvojio 1978. i drugi put Alen Ajverson 2001. Osim Voltona, u istoriji se nije desilo da igrač odigra manje od 86 odsto mečeva i osvoji nagradu“, rekao je autor teksta i dodao:

„Ako Džoel Embid bude odigrao svaki meč do kraja sezone, to će značiti da je odigrao 75 odsto utakmica. Jokić je do sada odigrao 100 odsto utakmica. Ne kažem da treba Embida skroz da isključimo, ali setimo se šta je Lebron Džejms rekao: ‘Najveći kvalitet koji košarkaš može da ima je da stalno bude spreman da igra’. To je i obeležilo Lebronu karijeru jer je odigrao milijardu minuta“.

„Ove sezone, kada su svi skoro povređeni, mislim da treba da više cenimo igrače koji se nisu povredili. Momci koji su zdravi ove sezone zaslužuju priznanje nakon što su igrali letos u ‘bablu’ u Orlandu. To je Jokić, igrao je sa Denverom finale konferencije, spremio se za ovu godinu i zdrav je. Zaista mislim da Jokiću mnogo ide u korist što je odigrao svaku utakmicu do sada, odnosno suprotno, da Embidu ne ide u korist jer je propustio. Ti Vindi kažeš kako nije velika stvar to što Embid ne igra ‘bek tu bek’ utakmice, a jeste. Plus, Jokić je odigrao svaki meč“, kaže Tim Bontemps.

Vindhorst ni u jednom trenutku nije rekao ništa loše za Jokića, ali između redova jeste, što mu je i kolega sa ESPN kazao.

„Da, nisam rekao nijednu lošu stvar u vezi Nikole Jokića. Samo želim da imamo debatu oko toga ko je MVP, Embid ili Jokić, a po ovoj anketi ta debata ne postoji“, rekao je Vindhorst.

„Govoriš kako Jokić zaslužuje da bude MVP kandidat, ali u isto vreme jasno ističeš kako bi Embid trebalo da bude MVP“, odgovorio mu je Bontemps.

„Ne, ne govorim to“, kratko je kazao Vindi.

Nastavili su sa prepirkama dvojica novinara, a Vindhorstov konstantni argument je kako je Embid imao samo jednu povredu zbog koje je propustio 10 utakmica zaredom i kako to nije mnogo da bi ga isključili iz MVP trke.

„Ali, Brajane… Čekaj sekundu. Prve svega, imao je jednu povredu koja ga je koštala deset utakmica, ali je imao i ostale mečeve koje je takođe propuštao zbog manjih povreda ili čega već. To je važno, 100 posto je važno, jer drugi košarkaš (Jokić) je odigrao svaku utakmicu i skoro duplo više minuta od Embida…“, rekao je Bontemps.

„Ponavljam, ne kažem ništa loše za Jokića“, uporan je Vindhorst, na šta mu je kolega odgovorio:

„Brajane, upravo govoriš loše o Jokiću…“.

Vindhorstu je najveća greška što se ne debatuje oko toga ko ima bolju sezonu, Embid ili Jokić, već se najviše raspravlja oko toga da li je neko imao povredu ili ne.

„Argument ti je idiotski“, kratko mu je poručio Bontemps.

„Da je propustio 25 utakmica zbog povrede, onda bih razumeo, ali nije. Imao je jednu povredu zbog koje propustio deset utakmica“, nastavio je Vindhorst po svom.

„Nipodaštavaš sve ljude koji su glasali u anketi ovakvim ponašanjem. Ponašaš se kao da je ovo sramota, a nije. Prošle godine Janis je imao 85 prvih glasova, a Lebron je imao 16. Ako na kraju Jokić bude imao 70, a Embid 20, nikoga neće biti briga. Govoriš kako Jokić zaslužuje da bude MVP, a ali se onda ponašaš kao da su ljudi idioti što su glasali za njega“, oštro mu je rekao Bontemps.

Vindi ističe da je razočaran u „braću“ novinare koji su dale ovoliku prednost Jokiću.

„Razočaran sam u moju braću novinare što su ovako tupi i površni“.

„Ali, Brajane, kako možeš to da kažeš kada je Embid drugi. Ako hoćeš možeš ti u budućnosti da radiš ovo istraživanje i da postaviš pravila“, kazao je Tim Bontemps.

„Ne, ne želim to da radim, drago mi je što ti to radiš“, odgovorio je Vindi.

„Dobro, onda bi, za promenu, mogao da slušaš ljude, a ne da budeš kreten“, nastavili su sa svađom.

„Slušam, da slušam… Novinari su ovde jasno stavili do znanja svima da ako igrač propusti deset utakmica zbog povrede, da ne može da bude MVP. To je veoma jasno“.

U raspravu se uključio i Tim Mekmen.

„Da, ne možeš da budeš MVP ako je trka izjednačena“.

Bontemps se nadovezao na reči kolege.

„To što nazivaš druge da su tupim i površnim je neverovatno. Upravo ovi tvoji argumenti su takvi. Veoma sam ljut što se ponašaš ovako, kao da je sramna anketa“.

„Ja sam ljut na moju braću novinare“, odgovorio mu je Vindi.

„Ne možeš to da kažeš jer čitavo vreme govoriš kako je u redu da Jokić bude MVP, ali sa druge strane svi ostali su moroni što nisu glasali za Embida“.

Na kraju nisu uspeli da pronađu zajednički jezik, te su mnogi na društvenim mrežama osudili Vindhorsta za ovakvo ponašanje.

Svakako lepo je videti da je većina američkih novinara stava kao Bontemps i Mekmen, to uostalom govori 90 glasova za Jokića, ali ovi koji su protiv, kao što su Vindhorst i još pojedini, imaju veliku platformu i na taj način pokušavaju da ubace Embida kao glavnog favorita za MVP.

Sve dok je Jokić zdrav i dok igra na ovom nivou, Embid i ostali nemaju šta da se pitaju – MVP će biti momak iz Sombora.

(Sputnjik)

