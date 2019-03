Zidanova modna katastrofa: „Reputaciju uništio jednim parom pantalona“ (foto, video)

Zinedin Zidan se posle osam meseci vratio u Real Madrid, rešen da posrnulog prvaka Evrope podigne iz pepela.

Međutim, na konferenciji za medije slavni Francuz pojavio se u prilično čudnoj odevnoj kombinaciji, zbog koje je odmah postao meta podsmeha na društvenim mrežama.

Zinedin je pred novinare izašao u tesnim farmerkama sa neobičnim detaljima i sakou mu je zbog rukava delovao pretesno i kratko za njegovu visinu.

– Zidan je definitivno pozajmio te farmerke od supruge! – pomenuo je jedan od navijača.

Zidane was an absolute god in my eyes growing up. Could do no wrong. The big man has just destroyed his legacy with one pair of jeans. Tragic pic.twitter.com/XwLTFra9Ze

— Gary Montgomery (@Gazm1991) March 12, 2019