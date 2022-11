Ziđin i OS S potpisali ugovor o donatorstvu od 300.000 evra

BOR – Generalni direktor kompanije Srbija Ziđin Koper, Đen Siming, potpisao je danas u Boru ugovor o donatorstvu vredan 300.000 evra sa Odbojkaškim savezom Srbije (OS S), saopštila je ova kompanija.

„Zadovoljstvo je i čast biti u društvu onih koji su zaslužni za planetarni uspeh ženske odbojkaške reprezentacije Srbije, onih koji su zlatne devojke iz Srbije drugi put zaredom doveli do titule svetskog prvaka. Pobediti u 12 od 12 utakmica ravno je podvigu kakav je svojstven samo šampionima, a srpske odbojkašice to i jesu. One zaslužuju divljenje i poštovanje celog sveta, kao i stručni štab, pod čijim vođstvom je pre nekoliko nedelja postignut ovaj ogroman uspeh“, rekao je Siming, prenela je kompanija „Ziđin“.

Potpredsednik OS S Đula Mešter rekao je da će novac u vidu premije biti preusmeren našim odbojkašicama.

„Biće to dodatna nagrada za njihov trud i borbeni duh koji su pokazale na terenu. OS S podržava i dodatno gradi međudržavne odnose između Srbije i Kine, pa se nadam da je ovo samo početak saradnje sa našim kineskim prijateljima i partnerima. Sledeće godine predstoji nam Evropsko prvenstvo, a za dve nas očekuju OI u Parizu, gde ćemo ponovo ‘napasti’ zlato, jer je to jedina medalja koja nam nedostaje“, rekao je Mester.

Đen Siming je istakao da su Kina i Srbija čelični prijatelji.

„Sasvim je jasno zašto dve zemlje dele ljubav prema istim stvarima. Odbojka je jedan od najpopularnijih sportova u Kini, posebno ženska, pa smo sa velikim uzbuđenjem pratili sve vaše mečeve, bodrili vas i radovali se svakoj vašoj pobedi. U ime našeg prijateljstva, velike naklonosti i ljubavi prema odbojci, a u znak podrške i divljenja prema ženskoj odbojkaškoj reprezentaciji Srbije, odlučili smo da nagradimo vaš fantastični trijumf na SP. Želimo vam da nastavite putem koji vodi do novih sjajnih odličja, do novih pobeda, do novih visina“, kazao je Đen Siming.

Direktor Kancelarije Ziđin Majning grupe u Beogradu Džejson Džang rekao je da cilj kineskog Ziđina i njegovih podružnica koje posluju u Boru nije samo razvoj rudarstva, već i razvoj društvene zajednice, kulture, sporta, infrastrukture.

„Želja nam je da učestvujemo u ekonomskom razvoju Srbije i da, podržavajući sve sfere života, produbimo odnose između dve države“, kazao je Džang.

Delegacija OS S je domaćinima ovom prilikom poklonila dresove kapitena i najbolje odbojkašice na planeti Tijane Bošković, i lopte sa potpisima svih reprezentativki.

„Devojke su pre početka finala saznale za nagradu, pa je sigurno i to je bio jedan od motiva da igraju najbolje što umeju, i mislim da su veoma zahvalne. Morale su odmah da odu u svoje klubove u inostranstvo i žao nam je što danas nisu mogle da dođu u Bor. U maju naredne godine ćemo se ponovo okupiti, pa ćemo tada ponovo organizovati susret. Ili u Boru, ili kod nas u OS S“, kazao je generalni sekretar OS S Ivan Knežević.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.