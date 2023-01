Zimonjić: Verujem da svi jedva čekaju duel Đokovića i Nadala na Rolan Garosu

BEOGRAD – Nekadašnji srpski teniser Nenad Zimonjić izjavio je danas da će Novak Đoković biti favorit na svim turnirima ako bude igrao na najvišem nivou.

Đoković je juče po deseti put u karijeri osvojio Australijan open, pošto je u finalu pobedio Grka Stefanosa Cicipasa 6:3, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5). Srpski teniser je trijumfomu Melburnu stigao do 22. grend slem trofeja u karijeri, a od danas je zvanično preuzeo prvo mesto na ATP listi.

„Bilo mi je puno srce, presrećan sam zbog Novakove porodice i njegovog tima. Đoković svojim trijumfima širom sveta donosi puno sreće našem narodu. Setio sam se situacije kada je Đoković sa 17 godina igrao na Australijan openu. On je tada sa svojim trenerom navijao za mene, a sada ga gledam kako osvaja 10. Australijan opoen, što je nekada bilo nezamislivo. Mislim da će Đoković da završi igračku karijeru sa najviše osvojenih grend slemova i da niko neće uspeti da obori njegove rekorde“, rekao je Zimonjić za K1.

Zimonjić je istakao da je Đoković navikao navijače na vrhunske rezultate.

„Navikao sam na neverovatne uspehe Đokovića, retko ko je pravio ovakve rezultate. Đoković je bio iza Rafaela Nadala i Rodžera Federera. Međutim, Novak je radio na sebi, uspeo je da stigne i prestigne Federera. Bio je u prilici da osvoji kalendarski grend slem, ali mu je nedostajala jedna pobeda. Uspeo je da osvoji četiri grend slema, ali ne u istoj godini. Verujem da to može da uradi. Ne vidim razlog zašto Đoković ne bi mogao da igra do 40. godine i da bude

favorit na svim grend slemovima. On će na svim turnirima biti favorit ako bude igrao na najvišem nivou“, dodao je Zimonjić.

On je naveo da će publika navijati da Đoković obori što više rekorda.

„Đoković je prestigao Federera, a izjednačio je rekord Nadala. Videćemo koliko će povrede Nadalu dozvoliti da igra. Verujem da svi iz teniskog sveta čekaju Rolan Garos. Đoković je prošle godine osvojio Vimbldon, a Nadal Rolan Garos. Đokoviću nije bilo dozvoljeno da igra na Ju-Es openu, ali verujem da će ove godine najboljem teniseru sveta biti dozvoljeno da nastupi u Njujorku“, istakao je Zimonjić.

Trener u Teniskom centru „Novak“ Boris Bošnjaković izjavio je da je pobeda u Melburnu veoma bitna za Đokovića i njegovo samopouzdanje.

„Potvrđen je sav trud i rad, koji je Đoković uložio. Ja već smatram da je Đoković najbolji svih vremena, ali čekamo da to zvanično postane. Tenis je postao popularniji sport od kada je Đoković na terenu. Imamo još četiri srpska tenisera koja su među 100 najboljih na svetu“, naveo je Bošnjaković.

Istakao je da u Teniskom centru „Novak“ ima dosta talentovane dece, koja žele da budu vrhunski igrači.

(Tanjug)

