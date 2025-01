Živković: Realniji cilj je Kup ove sezone

Fudbaler Partizana Marko Živković rekao je danas da će mu biti potrebno još dve nedelje za adaptaciju kako bi spreman dočekao drugi deo sezone, posle šestomesečne pauze zbog povrede i dodao da je cilj ekipe osvajanje Kupa ove sezone.

„Bio je to veoma težak period za mene. Prva pomisao nakon povrede, da ću morati da pauziram šest meseci, napravila mi je problem u glavi. Ipak, kada je počeo oporavak, sve je krenulo mnogo brže i lakše i evo me sada ponovo na terenu. Biće mi potrebno još dve nedelje za adaptaciju, ulazak u ritam, u duel igru i ako sve prođe kako treba, biću spreman u potpunosti za nastavak prvenstva“, rekao je Živković za klupski sajt.

On se vratio treninzima posle pauze od skoro šest meseci posle povrede prednjeg ukrštenog ligamenta kolena.

Za to vreme Partizan je eliminisan iz kvalifikacija za evropska takmičenja i ostvario je slabe rezultate u prvenstvu.

„Nije bilo lako gledati sve to, od ispadanja iz Evrope do gubljenja samopouzdanja, ali prošlo je i sada verujemo da će biti bolje. Bio sam na utakmici protiv Čukaričkog, prelepa slika, pun stadion, sve što nam je falilo prethodnih nekoliko godina. Došlo je i do povratka rezultata, sve se to dešava zbog navijača“, naveo je on.

Crno-beli su u Turskoj na pripremama za nastavak sezone, a Živković je ocenio da je realnije da ekipa ove sezone osvoji Kup u odnosu na prvenstvo, u kome zaostaje 17 bodova za vodećom Crvenom zvezdom.

„Što se tiče uslova u Antaliji, sve je na vrhunskom nivou. Ne sećam se kada su bili bolji tereni. Postoje svi preduslovi da radimo maksimalno i da se pripremimo za nastavak prvenstva. Cilj je da pobedimo sve utakmice do kraja, pa da vidimo gde smo i šta smo. Partizanu je trofej uvek cilj, možda je realnije govoriti o Kupu ove sezone. Partizan je Partizan i želimo da obradujemo naše navijače trofejom na kraju sezone“, rekao je Živković.

