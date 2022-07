Zlatan Ibrahimović ostaje još godinu dana u Milanu

MILANO – Švedski fudbaler Zlatan Ibrahimović pristao je da produži ugovor sa Milanom do juna naredne godine, prenose italijanski mediji.

Poznati italijanski sportski novinar Fabricio Romano tvrdi da će Ibrahimović zaraditi između milion i 1,5 miliona evra, ali će imati bonuse za odigrane utakmice i postignute golove.

Italijanski mediji tvrde da su navijači Milana oduševljeni ovim potezom švedskog fudbalera, jer smatraju da je to dokaz da Ibrahimović obožava „roso-nere“.

Švedski fudbaler će u oktobru napuniti 41. godinu, a trenutno se oporavlja od operacije kolena zbog koje neće igrati do kraja godine.

Ibrahimović je prošle sezone sa Milanom osvojio titulu u Seriji A, a postigao je osam golova na 27 utakmica u dresu „roso-nera“

On je još igrao za LA Galaksi, Mančester junajted, PSŽ, Barselonu, Inter, Juventus, Ajaks i Malme.

(Tanjug)

