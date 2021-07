Zlatan pozirao sa svojim idolom, „najvećim igračem svih vremena“

Zlatan Ibrahimović nikad nije skrivao da mu je jedini fudbalski idol brazilski Ronaldo.

„Niko nije kao Ronaldo, on je fenomen. Želeo sam da budem igrač baš poput njega. Mogao je da radi nemoguće stvari na terenu i stvarao je magiju. Uzeo bi loptu i kao da bi poručio: ‘Sve će biti u redu, preuzimam brigu o njoj.’ Takav igrač nije postojao pre, a nema ga ni danas. Ne postoji. Kao mlad igrač često sam ga gledao i govorio sam sebi da želim da budem poput njega, igrač koji radi razliku“, rekao je ranije Ibrahimović o Ronaldu koji je karijeru završio pre 10 godina i koji je igrao za Cruzeiro, PSV, Barselonu, Inter, Real, Milan i Corinthians.

I wish my wife saw me with that look of love from Ibra to Ronaldo @Ibra_official pic.twitter.com/iBk1obFyYh

— Pedro Garza (@damian_gza1) February 3, 2020