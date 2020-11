Zlatanova priča: Baka mu je poginula u bombardovanju, izgubio je i brata (foto)

Zlatan Ibrahimović i u 40. godini dominira na terenu i puni golove u Serie A kao nekada, a uz to je neverovatnim samopouzdanjem i mentalitetom iz učmalosti podigao i svoje saigrače iz Milana. Svi su za jedan nivo bolji nego pre, a to se lako dâ proveriti ako pogledate njihove rezultate ili jednostavno neku utakmicu. Tada će vam biti jasno koliki je Zlatan vođa.

Mnogi se pitaju kako je moguće da i dalje igra u ovakvoj formi? Za to su zaslužni balkanski mentalitet i snaga koji su ga krasili tokom cele karijeru, a Zlatan se toga nikada nije stideo.

Nedavno je objavio fotografiju iz mladosti na kojoj je u društvu dede i napisao:

– Balkanski koreni.

Švedski napadač nikada nije ni skrivao svoje korene iako je rođen u Malmeu otac Šefik poreklom je iz Bijeljine, a majka Jurka Gravić iz sela Prkosa u severnoj Dalmaciji.

Ali, njegovo detinjstvo bilo je jako teško. Majka i otac su se rano razveli pa je on zajedno s tri brata i dve sestre ostao da živi kod majke. Porodica je živela u siromaštvu, njegova majka je radila ceo dan kako bi prehranila decu pa je zbog toga Zlatan svakodnevicu provodio na ulici. Ostala deca su ga osuđivala jer je Balkanac i zbog toga je često učestvovao u tučama, ali to razdoblje života bilo je bitno za njega. Razvio je svoju narav, temperament i ličnost, ono što ga krasi kroz celu karijeru.

– Moj Zlatan je Bošnjak jer sam i ja Bošnjak, i to onaj sa dna kace. Puno sam uložio u njega još dok je bio dete. Bio sam strog, ali me on slušao sve vreme. Uz moju pomoć počeo je da šutira loptu s četiri godine i odmah se videlo da se razlikuje od druge dece jer je baratao loptom jako dobro. Svi su već tada govorili da će on biti uspešan fudbaler – rekao je jednom prilikom Šefik Ibrahimović.

Živeo je u naselju Rosengard u Malmeu, a fudbal je počeo da trenira u tamošnjem klubu Malme BI. Bio je nestašan i živahan kao dete, a to baš nije odgovaralo imućnim roditeljima dece koja su trenirala s njim. Prozivali su ga ‘Balkancem’ koji loše utiče na njihovu decu pa je često dobijao ispisnice iz klubova. Igrao je još za BK Flag i FBK Balkan, a onda ga je ‘skenirao’ Malme. Bilo je to za njega ispunjenje snova, dokaz da vredi, dokaz da su se naporni treninzi isplatili. Slobodno vreme provodio je s loptom u nogama, kopirao trikove brazilskog Ronalda pa oduševljavao publiku na utakmicama.

Dok je on uživao u fudbalu u Švedskoj, na Balkanu je besneo rat, a sam Ibrahimović priznao je da mu nije bilo jasno šta se događa. Ostao je i bez bake koja je poginula u bombardovanju Hrvatske.

– Rat je bio čudna stvar. Nisam znao ništa o njemu. Nije mi bilo jasno zbog čega su mama i sestra obučene u crninu. To je bilo zbog bake koja je poginula u jednom bombardovanju u Hrvatskoj. Svi su bili tužni osim mene, mene nije bilo briga da li je neko Srbin ili Bošnjak ili šta već – prisetio se sam Zlatan u svojoj autobiografiji.

Zlatan had to bury his brother who died after a long illness. Rest in peace condolences to the big man and his family pic.twitter.com/rTo1XLS2yO

— Oh My Goal (@OhMyGoalUS) April 16, 2014