„Zlatna rukavica“ za finiš takmičarske bokserske 2021.

LOZNICA – Međunarodni turnir velike tradicije i istorije, 64. po redu „Zlatna rukavica“ ovaj put održava se u Loznici i okupiće boksere i bokserke iz 18 zemalja.

U Loznica će ugosti 90 aktera plemenite veštine, koji zajedno sa njihovim trenerima i štručnim timovima čine preko 150 gostiju.

Prestižni turnir u hali Lagator startuje sutra, a velika finala rezervisana su za subotu veče 18. decembra sa početkom do 17 časova, a ulaz je besplatan za sve dane takmičenja.

Srbiju na 64. “Zlatnoj rukavici” predvodi kapiten, superteškaš Vladan Babić.

„Želimo još jednom da pokažemo da je srpski boks mnogo napredovao, da takmičarsku 2021. koja je za sve nas bila neponovljiva godina izazova, velikog rada, velikih trenutaka karijere, svega onoga što smo oduvek sanjali, a nismo doživeli, od priprema na najvišem vrhu Evrope Elbrus na Kakvkazu do beogradske Arene i Svetskog prvenstva. Svi naši reprezentativci su spremni i jedva čekaju mečeve. Pozivam publiku iz Loznice, ali i okolnih gradova da dođu i da uživaju u kvalitetnim borbama i boksu u hali Lagator koja je simbol plemenite veštine na našim prostorima. Prethodne nedelje preskočio sam jedan deo treninga jer mi se opet javila povreda ruke, ali mislim da je to prošlost. Učiniću sve da pobedim rivale i Srbiji donesem zlato u super teškoj kategoriji“, rekao je Babić.

Velika očekivanja imaju se i od najmlađeg reprezentativca najlakše težinske kategorije Omera Ametovića koji je na Svetskom prvenstvu u Beogradu pokazao veliki potencijal.

“Tradiciju moram da nastavim, zato sam tu, u ringu svaki dan, to je moj put i moj san. Sa svakog takmičenja medalja za Srbiju, stremim uvek najsjajnijoj, ali svaka medalja je medalja i u sube joj ne gledam. Odmah po završetku takmičenja u Areni nastavio sam da radim svakodnevno i pripremam se za finiš sezone. Verovao sam da ću se naći na spisku takmičara “Zlatne rukavice” i evo tu sam izuzetno motivisan da pružim sjajne partije koje će me odvesti do cilja, do trijumfa u hali koja je oduvek bila simbol boksa. Verujem da će publika ispuniti Lagator do poslednjeg mesta i pomoći nam u rešavanju zadatka koji smo sebi postavili, a to je osvajanje zlatnih medalja za Srbiju”, istakao je 19-godišnji Ametović, koji se takmiči u kategoriji do 48 kilograma.

Kod dama Srbiju će predstavljati tim u jakom sastavu koji predvode Jelena Zekić i Natalija Šandrina, koje su uz Ninu Radovanović naše uzdanice za medalje na Svetskom prvenstvu u Istanbulu u martu 2022. godine.

(Tanjug)

