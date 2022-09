Zlatni rvači Srbije oduševljeni uspesima u Beogradu

BEOGRAD – Rvačka reprezentacija Srbije ostvarila je istorijski uspeh na Svetskom prvenstvu u Beogradu.

Naši rvači, sa četiri zlatne medalje, najtrofejniji su takmičari u grčko-rimskom stilu, a srpska selekcija osvojila je i treće mesto u ekipnoj konkurenciji.

Poker zlatnih rvačkih reprezentativaca Srbije, koji na ovom svetskom šampionatu cine Sebastijan Nađ, Mate Nemeš, Ali Arsalan i Zurab Datunašvili ne krije oduševljenje zbog sjajnih dostignuća, ali i vrhunskih borbi koje su prikazali tokom šampionata.

„Ovo je sve novo za mene. Mislim da još nisam svestan šta sam uradio“, počinje priču Sebastijan Naj, naš zlatni rvač u kategoriji do 63 kg.

„Bio sam spreman da umrem, da uradim sve kako bih pobedio. Finalnu borbu sam odradio bez greške i presrećan sam zbog toga. Bio sam autsajder, ali to se ispostavilo kao dobro, jer me niko nije očekivao u kategoriji do 63 kg. Razgovarao sam sa Davorom Štefanekom pre turnira. Pitao me je da li ću moći i umesto mene odgovorio da moram. Rekao mi je da ću uzeti zlato, da će to biti nezaboravno i da će ljudi u Srbiji to pamtiti. Tako je i bilo“, poručio je Nađ.

Svi rvači u našoj reprezentaciji izrazili su veliku zahvalnost čelnicima Rvačkog saveza Srbije, koji su im obezbedili vrhunske uslove za pripreme i konstantno pružali stručnu podršku i pomoć u svim segmentima trenažnog procesa.

„Znao sam da će finalni meč biti veoma težak. Početak je bio u potpunosti na strani mog protivnika i imao sam utisak da je mnogo jači“, sumira utiske zlatni Mate Nemeš u kategoriji do 67 kg, i dodaje:

„Ipak, uspeo sam da se odbranim od njegovog najopasnijeg zahvata, kojim je pobeđivao sve protivnike na turniru. Treneri su me posavetovali da nema stajanja, da dodam pun gas i da ću u parteru napraviti preokret. Mislim da je na njemu bio mnogo veći psihološki pritisak, a ja sam uz podršku publike, koja mi je mnogo pomogla u drugom delu borbe, dao 130 odsto svojih mogućnosti“.

Posebno emotivan je bio Ali Arsalan, koji je osvojio titulu prvaka sveta u kategoriji do 72 kg.

„Neverovatan je osećaj osvojiti zlatnu medalju na šampionatu sveta. Nadam se da ću nastaviti sa uzimanjem odličja za Srbiju na velikim takmičenjima i u budućnosti. Zaista smo imali paklene pripreme. Trenirali smo veoma jako prethodnih 7-8 meseci, uz izuzetan stručni rad naših trenera. Na kraju se sve to isplatilo. Nosila nas je velika želja i mislim da smo zaista zaslužili ovaj uspeh“, konstatovao je Arsalan.

Ljubimac domaće publike, Zurab Datunašvili, odbranio je titulu najboljeg rvača sveta u kategoriji do 87 kg, osvojenu prošle godine u Oslu. Njemu je ovo osma medalja sa velikih takmičenja, uključujući bronzu osvojenu na Olimpijskim igrama u Tokiju prošle godine.

„Ovo je kao san iz kog ne želim da se probudim. Verovali smo da možemo da ostvarimo dobar rezultat jer smo zaista bili izvanredno pripremljeni. Ali četiri zlatne medalje naše selekcije su pravi podvig. Zahvalan sam svima na velikoj podršci, a ova odličja su rezultat izuzetnog timskog rada svih struktura unutar Rvačkog saveza Srbije“, zaključio je Datunašvili.

Do kraja šampionata ostala su još četiri dana, a naši rvači će imati šansu da još poboljšaju rezultat, s obzirom na to da će se u ženskoj konkurenciji takmičiti Ana Fabijan i Fani Nađ, a Stevan Mićić, Hetik Cabolov, Urasulov Mogamedov i Strahinja Despić u slobodnom stilu.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.