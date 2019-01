Zoran Tošić: Za sada sam tu, videćemo šta će biti do kraja prelaznog roka

Fudbaler Partizana Zoran Tošić rekao je danas da je „za sada tu“ i dok je tako koncentrisan je samo na svoj klub i pripreme za nastavak sezone.

„To se uvek provlači po medijima, svima je interesantno da se nešto dešava. Za sada sam tu, a videćemo šta će se desiti do kraja prelaznog roka. Dok god sam u Partizanu, fokusiran sam samo na to što je trenutno“, rekao je Tošić novinarima, upitan o potencijalnom prelasku u drugi klub.

Fudbaleri Partizana okupili su se pred početak priprema za nastavak sezone.

„Odlično se osećam. Imali smo vremena da se odmorimo, ali i plan rada tokom pauze. Verujem da je već svako došao sa bazom i da ovaj period ovde u Srbiji prodje što brže, da pobegnemo od zime i na miru se spremamo u Turskoj“, kazao je Tošić.

Partizan je prvi deo sezone završio na trećem mestu u Super ligi sa 44 boda, 15 manje od vodeće Crvene zvezde, a šest od drugoplasiranog Radničkog.

„Mnogo zaostajemo, ali ćemo pokušati da uradimo sve što je u našoj moći da pobedjujemo i probamo da smanjimo razliku. Ako se pruži prilika da se uključimo u trku, mi ćemo to iskoristiti. Kup je takmičenje gde je Partizan uvek imao odlične rezultate i nadam se da ćemo dogurati što dalje“, naveo je krilni fudbaler crno-belih.

Postoji mogućnost da se do kraja sezone igraju čak četiri „večita“ derbija sa Crvenom zvezdom, a Tošić je rekao da se nada tome.

„Bilo bi lepo, voleo bih da se to desi. Svako od nas voli da igra velike utakmice, bilo da si u Zvezdi ili Partizanu. To bi bilo odlično i priželjkujem to. Videćemo kako će biti. Zvezda je isto dobra ekipa, igra odlično poslednjih par godina, napravili su sistem, dobro rade i biće nam čast ako bude četiri derbija“, rekao je Tošić.

Sezona u prvenstvu bi trebalo da se nastavi 16. februara, a Partizan će gostovati Bačkoj.

(Beta)